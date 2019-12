Kommentar: Fußballherz, was willst Du mehr?

Da hat die deutsche Fußballnationalmannschaft endlich mal das ganz große Los gezogen: Gleich im ersten Spiel ist Weltmeister Frankreich der Gegner, im zweiten dann der Europameister aus Portugal. Wie grandios ist das denn bitte?

Da kommt keine Langweile auf, wie es bei den Vorrundenspielen der großen Turniere sonst oft der Fall ist. Wo sonst vielleicht noch darüber diskutiert wird, ob es besser für Deutschland wäre, die Gruppe als Erster oder Zweiter abzuschließen, um im Achtelfinale dem vermeintlich schwierigeren Gegner vorerst auszuweichen, heißt es nun schon in der Gruppe: Visier von Anfang an hoch.

Bescheidenheit statt Arroganz

Von Spiel zu Spiel steigern - diese immer wiederkehrende Aussage bei großen Turnieren von deutschen Trainern und Spielern wird dieses Mal nicht reichen. Gleich von Turnierbeginn an muss die DFB-Elf zeigen, ob sie die Qualität und die Mentalität hat, um nach 1972, 1980 und 1996 endlich mal wieder Europameister zu werden.

DW-Redakteurin Sarah Wiertz

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft vor zwei Jahren in Russland ist die DFB-Elf an ihrer Arroganz und Überheblichkeit als Titelverteidiger in der Vorrunde gescheitert. Möglicherweise haben Team und Trainer ja daraus gelernt. Wenn nicht, sollte nun ein Blick auf die EM-Vorrundengegner reichen, damit sich das Team bescheiden und fokussiert vorbereit und ebenso in das Turnier startet.

Heimvorteil für DFB-Team

Darüber hinaus hat Deutschland gegenüber den drei Gegnern einen Vorteil: Als Mit-Ausrichter der EM darf das Team von Joachim Löw alle drei Vorrundenspiele vor heimischen Publikum in München austragen. Im eigenen Land gegen den Weltmeister und gegen den Europameister zu spielen, ganz ehrlich: Fußballherz, was willst Du mehr?

Und wer befürchtet, dass Deutschland dank der Auslosung das Vorrunden-Aus droht, der möge sich doch bitte daran erinnern, dass Portugal bei der EM 2016 als Gruppendritter hinter Ungarn und Island das Achtelfinale erreichte und trotzdem den Titel gewann.