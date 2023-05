Rette sich, wer kann

Die Führung des Landes setzt allerdings nicht länger auf Freiwilligkeit: Am Samstag kündigte die Katastrophenschutzbehörde an, alle Orte im Umkreis von 15 Kilometern um den Hauptkrater des Vulkans zu evakuieren, so auch Villamaría Caldas, das in unmittelbarer Nähe des über 5300 Meter hohen Vulkans liegt. Von einem etwaigen Ausbruch wären fast 57.000 Menschen betroffen, 14.000 davon in Städten.