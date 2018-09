Kohleausstieg: Geld an RWE statt weiter Braunkohle?

Hambacher Forst: Polizei räumt Protestcamp

Leben im Baumhaus

Seit sechs Jahren lebten 100 bis 200 junge Menschen in dem, was vom Hambacher Forst noch übrig ist. Kleine Dörfer mit Baumhäusern sind entstanden. Die Klimaaktivisten wollen die Rodung des Waldes mit ihrem Protest verhindern. Am Donnerstag gingen mehrere Eilanträge gegen die Räumung beim Kölner Verwaltungsgericht ein.