Koalas - so schützenswert!

Die Bilder der gigantischen Buschfeuer in Australien zwischen August 2019 und März 2020 gingen um die Welt. Koalas wurden das tragische Symbol für das Ausmaß der Brände.

Die Bilder von Tieren mit angesengtem Fell und verbrannten Pfoten waren herzzerreißend.

Nach Schätzungen der Umweltorganisation WWF wurden dabei mehr als 60.000 der nur in Down Under heimischen Koalas getötet, verletzt, vertrieben oder traumatisiert.

Nun zieht Australiens Regierung Konsequenzen: In den Bundesstaaten New South Wales und Queensland sowie im Australian Capital Territory mit der Hauptstadt Canberra wird der Gefährdungsstatus der Beuteltiere offiziell von "vulnerable" (gefährdet) auf "endangered" (bedroht) hochgesetzt, wie Umweltministerin Sussan Ley mitteilte.

Höchste Zeit

Doch nicht nur die verheerenden jüngsten Buschbrände, auch anhaltende Dürren, Krankheiten und der Verlust des Lebensraums hätten in den vergangenen 20 Jahren zu einem starken Rückgang der Koala-Population geführt.

Offizielle Zahlen zu den an der australischen Ostküste lebenden Koalas gibt es nicht. Umweltschützer gehen aber davon aus, dass die Zahl von 185.000 Tieren im Jahr 2001 auf 92.000 im Jahr 2021 gesunken ist. Nach Angaben der Naturschutzorganisation Australian Conservation Foundation genehmigte die Zentralregierung in den vergangenen zehn Jahren die Rodung von mehr als 25.000 Hektar der Koala-Lebensräume.

Koalas sind nicht erst seit neuestem bedroht. In den letzten 20 Jahren sind die Bestände um rund 50 Prozent zurückgegangen.

Die Hochstufung des Schutzstatus sei auf Grundlage von zwei wissenschaftlichen Studien erfolgt, teilte die Tierschutzorganisation International Fund for Animal Welfare (IFAW) mit. Diese hätten ergeben, dass die Koala-Population im tropischen Queensland seit 2001 um mindestens 50 Prozent eingebrochen ist und Koalas in New South Wales sogar vom Aussterben bedroht sind.

"Die Entscheidung für den höheren Schutzstatus war nun dringend notwendig", sagte Rebecca Keeble, IFAW Regionaldirektorin Ozeanien. Die australische Regierung habe es versäumt, frühzeitig Maßnahmen zum Schutz der Koalas zu ergreifen, mahnt sie.

"Es hätte nicht so weit kommen dürfen, dass Australien nun Gefahr läuft, eine nationale Ikone zu verlieren", so Keeble. Die Lage der Koalas müsse ein Weckruf für Australien sein und die Regierung dazu bewegen, ihre Anstrengungen zu beschleunigen. "Wichtige Lebensräume müssen vor Bebauung und Rodung geschützt und die Auswirkungen des Klimawandels mit Nachdruck angegangen werden."

Eat, sleep, repeat

Der Koala - "Phascolarctos cinereus" - ist ein in Down Under endemischer Beutelsäuger, kein Bär, wie er oft fälschlicherweise bezeichnet wird.

Ein Koala-Alltag besteht aus 18 bis 20 Stunden Schlaf. Während der Wachphasen steht Nahrungsaufnahme an oberster Stelle. Es gilt, bis zu ein Kilogramm Eukalyptusblätter zu finden und zu futtern. Das muss an lebenserhaltenden Maßnahmen vorerst ausreichen.

Was die Verpflegung angeht, sind Koalas nebenbei auch noch äußerst wählerisch. Von den über 700 Arten von Eukalyptus, die in Australien vorkommen, sind ihnen nur etwa 50 gut genug.

"Für mich nur ein Eukalyptus-Blatt. Danke!": Die Ernährungspyramide von Koalas besteht aus 50 Sorten Eukalyptus.

Was divenhaft klingt, ist vielmehr ein Dilemma. Denn diese reine Eukalyptus-Diät macht das Überleben in schwindenden Lebensräumen nicht gerade leichter. Doch Koalas sind auf die Blätter sozusagen hyperspezialisiert - sie enthalten ein für sie lebensnotwendiges Öl. Sogar der Reifegrad der Blätter muss stimmen, da die Blätter sonst zu giftig sind.

Faszinierende Verdauung

Bei der Verdauung der faserigen Blätter hilft den Koalas ein außergewöhnliches Organ: Caecum - der Blinddarm. Andere Säugetiere und auch wir Menschen besitzen zwar ebenfalls einen Blinddarm, der des Koalas ist jedoch im Vergleich dazu sehr lang, etwa 200 Zentimeter (gegen rund 8cm beim Menschen). Millionen von Bakterien spalten die sonst unverdaulichen Ballaststoffe des Eukalyptus auf. Trotz dieser Optimierung ist der Koala-Darm jedoch nicht in der Lage, mehr als 25 Prozent der Ballaststoffe aufzunehmen. Also heißt es: viel fressen.

Dieses ewige Eukalyptus-Fressen ist auch ein Grund für die langen Schlafphasen der Tiere. Die Stoffwechselrate von Koalas ist sehr niedrig und Eukalyptus ist sowohl giftig als auch nährstoffarm. Die Verdauung benötigt ungemein viel Energie. Die Strategie der Koalas: viel fressen und noch mehr schlafen.

Ein Baum als Lebensraum

Was die Lebensraum-Problematik außerdem erschwert: Koalas leben in komplexen sozialen Gruppen und sind nicht, wie oft angenommen wird, umherwandernde Tiere. Sie sind sehr heimatverbunden.

Jeder Koala hat sein Heimatrevier (auch Heimatstätte oder Home Range genannt) mit ein paar Lieblingsbäumen, die er in regelmäßigen Abständen aufsucht. Diese Heimstätte überlappt wiederum mit der Heimstätte anderer Koalas.

Das heißt, Koalas bleiben ihr gesamtes Leben sehr auf ihr angestammtes Territorium fixiert. Selbst wenn ein Koala gestorben ist, werden die anderen Tiere das "leere" Revier für ungefähr ein Jahr nicht betreten. So lange dauert es etwa, bis der Witterungsgeruch und die Kratzspuren als Markierungen an den Bäumen verschwunden sind.

Nicht stressen!

Die größte Bedrohung für wildlebende Koalas ist die Zerstörung - auf welche Art und Weise auch immer - ihres Lebensraum, was puren Stress für die Tiere bedeutet.

Während Koalas sonst ein relativ beschauliches, reizarmes Leben führen, reagieren sie auf viele Bedrohungen wie Futtermangel, Kollisionen mit Fahrzeugen und Angriffe von Hunden intensiv und körperlich.

Ein gestresster Koala wackelt mit den Ohren, bekommt eine Art nervösen Schluckauf, der dem gequälten Grunzen eines Schweins ähnelt, und es schüttelt ihn beim Hicksen.

Aus dem Gleichgewicht

Und noch schlimmer: Studien haben gezeigt, dass sich dauerhafter Stress - etwa durch ein Umweltrauma - auch auf das Immunsystem der Koalas auswirken und sogar eine Chlamydien-Infektion hervorrufen kann.

Chlamydien sind Bakterien, die natürlicherweise bei den meisten gesunden Koalas auftreten. Manchmal können diese Bakterien auch zur Erkrankung der Geschlechtsorgane und der Augen schwacher Tiere führen, was in der Regel tödliche Folgen hat. In wildlebenden Koala-Populationen sind Chlamydien quasi ein natürlicher Kontrollmechanismus, der die Populationen auf eine für den Wald verträgliche Menge beschränkt.

Bei dauerhaftem Stress führe der ständige Druck dazu, dass das Immunsystem der Koalas überfordert sei, so die Forschenden.

Die guten Nachrichten

Ein wenig Hoffnung gibt seit Oktober 2021 eine neue Impfung gegen die Chlamydien-Infektion, die die Tiere unfruchtbar werden lässt. Das neue Vakzin hat inzwischen die ersten beiden Testphasen durchschritten und hat sich dabei als sicher und effektiv erwiesen.

Doch die noch bessere Lösung wäre sicherlich, den Umweltstress völlig von den Koalas fernzuhalten. Die Umweltschützerin Alexia Wellbelove von der Organisation Humane Society International warnte, Koalas an der australischen Ostküste könnten bereits im Jahr 2050 ausgestorben sein, wenn die Politik keine weiteren Maßnahmen ergreife. Das möchte hoffentlich wohl niemand riskieren.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Einsame Insel Australiens Fauna ist einzigartig. Denn hier gibt es eine ganz besondere Artenvielfalt, die auf die geografische Isolation und die geologische Stabilität des Kontinents zurückzuführen ist. Manche Lebewesen haben sich seit mehreren Millionen Jahren kaum weiterentwickelt, da sie auf dem fünften Kontinent ihre perfekte ökologische Nische gefunden haben.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Weit und vielfältig Australien bietet eine Reihe sehr unterschiedlicher Lebensräume, deswegen sind nur wenige Tierarten im gesamten Kontinent vertreten. Es gibt viele Wüsten, Halbwüsten, Steppen und Savannen. Hier ist das Baladjie Lake Nature Reserve im Westen zu sehen, mit Eukalyptus und Mulga-Bäumen, einer in Australien endemischen Akazien-Art.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! The one and only Der Koalabär ist wohl eines der berühmteste Symbole Australiens. Zwar besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Teddy, zur Familie der Bären ist das Verwandtschaftsverhältnis allerdings gleich Null. Koalas sind Beuteltiere. Ihr Geruchssinn ist ihre Superpower. Pro Tag verdrückt ein Koala bis zu ein Kilogramm Eukalyptus und schläft rund 20 Stunden.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Klein und dick Auch Wombats haben einen Beutel. In Australien werden sie auch "native badger" genannt, einheimischer Dachs. Sie sind heimisch im südlichen und östlichen Australien. Wombats zählen zu den größten grabenden Säugetieren. Mit ihren scharfen Krallen errichten sie Wohnhöhlen in der Erde, die bis zu 20 Meter lang sein können und 3,5 Meter tief liegen.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Bemerkenswerte Stapel Wombats sind die einzigen Tiere, die würfelförmigen Kot ausscheiden. Wie sie das machen und warum, stellt Wissenschaftler immer noch vor ein Rätsel. Bislang gehen sie davon aus, dass Wombats mit möglichst hohen Kot-Stapeln ihr Gebiet markieren. Dank der viereckigen Form rollen sie von den exponierten Stellen, auf die sie abgesetzt werden, nicht so leicht herunter.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Bitte recht freundlich! Niedlich, niedlicher, Quokka? Ja! Das Beuteltier hat immer ein Lächeln auf dem Maul. Sein Markenzeichen. Das mag nicht minder an der Mundform des Kurzschwanzkängurus liegen. Ausgesprochen wird es übrigens [kwah-ka] oder [kwo-ka].

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Kleiner Joey Quokkas bekommen nach einem Monat Tragzeit ein einzelnes Quokka-Baby. Die Australier nennen es "Joey". Generell werden fast alle jungen Beuteltiere so betitelt. Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) schätzt die Gesamtpopulation der Quokkas auf 8000 bis 17.000 Tiere. Die Art wird als "gefährdet" (vulnerable) gelistet.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Überall Beutel Sie merken: Australien ist bekannt für seine Beuteltiere. Etwa 120 Spezies gibt es hier. Auch die Wallabys gehören dazu. Hier präsentiert ein Hübschgesichtwallaby sein Junges. Das Rote Riesenkänguru, Graue Känguru, Baumkänguru, Opossums und der Tasmanische Teufel gehören ebenfalls zur Beutel-Gruppe.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Stacheliger Oldtimer Dieses Exemplar hier ist ein lebendes Fossil, ein wahres Wunder für jeden Evolutionswissenschaftler. Der Ameisenigel - auch Schnabeligel oder Echidna genannt - gehört zu den Kloakentieren, also eierlegenden Säugetieren. Es existiert ohne große Veränderungen schon länger als jedes andere Tier auf diesem Planeten. Australien ist die Heimat von zwei der fünf noch lebenden Kloakentiere.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Evolution in Perfektion Dieses Kerlchen ist die zweite absolute Seltenheit: Platypus, Schnabeltier, das zweite Kloakentier Australiens. Perfekt angepasst an seinen Lebensraum. Es hat einen großen biegsamen Schnabel mit einer lederartigen Oberfläche. Ein eingebauter Schnorchel ist auch dabei: Die Nasenlöcher liegen oben. So kann das Schnabeltier gleichzeitig tauchen und atmen.

Waldbrände in Australien: Haltet durch, Koalas und Co.! Ein kleiner Piep Doch dies ist nur eine winzige Auswahl der endemischen Arten. Dazu kommen unzählige weitere Säugetiere, Reptilien, Amphibien,Vögel, die ausschließlich in Australien zuhause sind - so wie diese beiden hübschen Rosakakadus. Wissenschaftler schätzen, dass bislang mehrere hundert Millionen Tiere durch die verheerenden Buschbrände getötet wurden oder stark unter den Folgen leiden. Autorin/Autor: Hannah Fuchs



