In der Polarfuchs-Zuchtstation des Norwegischen Instituts für Naturforschung (NINA) in der Nähe von Oppdal fangen Naturschutzbiologen Polarfuchswelpen ein, um sie medizinisch zu untersuchen. In das staatlich geförderte Programm zur Erhaltung der Polarfuchs-Population fließen in Norwegen jährlich rund 275.000 Euro - und es ist nicht geplant, in absehbarer Zeit damit aufzuhören.