Klimawandel, Konferenzen und Verzweiflung

Giftige Rauchwolken aus brennendem Müll

Ein Müllsammler in Indien steht auf einer Deponie, die sich durch die Hitze selbst entzündet hat. Sinnbildlich könnte man sagen, dass es der Weltgemeinschaft ähnlich geht. Patricia Espinosa, die in Bonn das Ende ihrer Amtszeit ankündigte, forderte die Delegierten auf: "Sehen Sie sich an, was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben. Wir können und müssen es besser machen."