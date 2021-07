Klimawandel: Arbeiten in extremer Hitze senkt die Produktivität

Als die Temperaturen in Europa vergangene Woche für ein paar Tage die Marke von 30 Grad Celsius und mehr erreichten, waren die Klagen über Hitzeerschöpfung kaum zu überhören.

Doch in den vielen Ländern Afrikas, vor allem südlich der Sahara , aber auch in Südasien zwingt die globale Erwärmung die Menschen regelmäßig dazu, den größten Teil des Jahres unter großem Hitzestress zu arbeiten. Geringverdiener, die in der Landwirtschaft oder auf dem Bau beschäftigt sind und hauptsächlich im Freien arbeiten, sind besonders anfällig für Hitzestress. Die gesundheitlichen Folgen: Hitzeerschöpfung, Hitzschlag und manchmal der Tod.

Jenseits der dramatischen Auswirkungen von Hitze auf unsere Gesundheit sehen Forscher die Folgen von Hitzestress auch als ein immer stärkeres wirtschaftliches Argument für rasche Klimaschutzmaßnahmen.

Steigende Temperaturen - sinkende Produktivität

In Südafrika wird das Bruttoinnlandsprodukt (Maß für den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen - Anm.d.Red.) pro Kopf bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 20 Prozent sinken, wenn die Erderwärmung bei den heute prognostizierten 3,5 Grad Celsius liegt, so eine Studie des Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC) in Venedig von Februar.

In der Zwischenzeit dürfte Hitzestress in einem sich verändernden Klima das globale Produktivitätsniveau um umgerechnet 80 Millionen Vollzeitarbeitsplätze bis zum Jahr 2030 senken - so eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), einer von den Vereinten Nationen finanzierten Organisation, die sich für die Belange von Arbeitnehmern einsetzt. Mit anderen Worten: 2,2 Prozent der weltweiten Arbeitsstunden werden bis zum Ende des Jahrzehnts durch extreme Hitze verloren gehen.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Klimaanlagen sind das Problem Nichts fühlt sich an einem heißen Tag besser an, als in einen klimatisierten Raum zu gehen. Die Internationale Energieagentur (IEA) zählt jedoch den Gebrauch von Klimaanlagen zu den wichtigsten Faktoren für den steigenden Strombedarf, er macht zehn Prozent des weltweiten Stromverbrauchs aus. Der benötigte Strom wiederum wird immer häufiger durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe gewonnen.

Architektonische Ideen gegen die Hitze "Geddes Plan" für Tel Aviv Lange vor der Gründung Israels 1948 konsultierte die zionistische Kommission den schottischen Stadtplaner Patrick Geddes. Sie wollte schon 1925 wissen, wie sich die Auswirkungen des Wüstenklimas auf die Metropole Tel Aviv minimieren lassen. Die Straßen wurden in einem Raster gebaut, das die Brise vom Mittelmeer in die Stadt leitet. Bis heute profitiert Tel Aviv von den Maßnahmen.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Bauhaus: Deutsches Design zum Abkühlen Auch das vor 100 Jahren gegründete Bauhaus setzte damals klimafreundliche Ideen in Tel Aviv um. Mit seiner Vorliebe für weiße Flächdächer etwa, die Sonnenwärme reflektieren. Auch Solarzellen lassen sich einfacher auf Flachdächern installieren als auf anderen Gebäuden.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Nigerias cooles Design Der israelische Architekt Arieh Sharon baute in den 1960er Jahren die Obafemi Awolowo University in Nigeria und griff dafür auf Ideen des Bauhaus zurück. Er berücksichtigte bei seiner Planung der Awolowo Universität die Anlage von Gärten und Innenhöfen mit Bäumen, in denen sich der Wind bewegen konnte. Die Klassenzimmer sind immer sieben Grad kühler als die Außentemperatur.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Grüne Oasen stärken in Barcelona "Superblöcke" heißt das Konzept in Barcelona. Einige Stadtviertel wurden von dem Jahr 2013 an radikal autofrei gemacht. Verkehr wird außenrum geleitet. Neun Wohnblöcke wurden zu einem sogenannten "Superblock" zusammengefasst. Nur Lieferanten und Anwohner dürfen in den Straßen fahren. Die Folge: weniger schädliche Abgase, mehr Ruhe, mehr Platz für Grünflächen.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Vertikale Gärten in Paris Kletter- und Rankpflanzen wie Efeu und wilden Wein wachsen hier die Fassade des Musée Quai Branly die Fassade hoch. Die Idee stammt von dem Franzosen Patrick Blanc. Der Botaniker schuf für das Pariser Museum eine 800 Quadratmeter große Pflanzenwand, das CaixaForum in Madrid bedeckte er mit einem sechs Stockwerke hohen Teppich aus rund 15.000 Pflanzen 250 verschiedener Arten.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Städte, die dem Klima trotzen Bei steigenden Temperaturen gibt es größere Risiken, als ins Schwitzen zu kommen. Der Anstieg von Naturkatastrophen steht Forschern zufolge in direktem Zusammenhang mit dem Klimawandel. Als der Hurrikan Harvey 2017 auf Houston traf, profitierte die Stadt von der intelligenten Gestaltung ihres 64 Hektar großen Buffalo Bayou Parks, der als Überschwemmungsgebiet diente.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Klimaschutz im Nahen Osten Der Städtebau in Teilen des Nahen Ostens bietet neue Möglichkeiten, die Auswirkungen des Klimawandels von Beginn an anzugehen. Neben dem Flughafen von Abu Dhabi wird derzeit eine ganze Vorstadt gebaut, die mit erneuerbaren Energien betrieben und netto emissionsfrei werden soll. Masdar City könnte die Blaupause für die Stadtgestaltung von morgen sein.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Ein alter Entwurf aus dem Oman Die Straßentemperatur im Stadtteil Masdar City in Abu Dhabi ist bis zu 20 Grad Celsius kälter als die Hitze in der umliegenden Wüste. Für eine frische Brise sorgt ein Windturm, der die kühlere Luft vom Himmel nach unten drückt. Diese Idee stammt aus der antiken Stadt Muscat im Oman, wo höhere Gebäude entworfen wurden, um Winde in enge Straßen zu leiten.

Architektonische Ideen gegen die Hitze Passives Design - ein Hingucker Wer in naher Zukunft ein Haus bauen will, sollte passiv denken. Passives Design beinhaltet Funktionen, die Auswirkungen auf die Umwelt - und damit auf unser Leben - minimieren. Dazu gehören kleinere Fenster, Überdachungen, Platz für Solarmodule oder Dachgärten, wo der Regen das Gebäude abkühlt und gleichzeitig die Pflanzen nährt, die unsere CO2-Emissionen ausgleichen. Ein wahrer Hingucker!

Architektonische Ideen gegen die Hitze Schluss mit Beton? Um den Klimabedürfnissen der Zukunft gerecht zu werden, müssen neue Baustoffe her. Problematisch ist vor allem der weit verbreitete Einsatz von Beton mit seinem riesigen CO2-Fußabdruck. Bestehende Betongebäude, etwa die brutalistischen Bauwerke aus den 1960er Jahren, sind jedoch große Wärmedämmer. Also gilt: Auf den Einsatz von Beton verzichten, aber die vorhandenen Betonbauten optimal nutzen. Autorin/Autor: Sertan Sanderson (pr)



In heißen Ländern Südasiens und Westafrikas, wo es viele Arbeiterinnen und Arbeiter mit niedrigem Einkommen gibt, könnte der resultierende Produktivitätsverlust sogar rund fünf Prozent betragen.

Und das ist noch konservativ geschätzt, denn der ILO-Bericht verwendet Vorhersagen, die auf einem globalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 basieren - ein Szenario, das im besten Fall nur durch eine schnelle Dekarbonisierung erreicht werden kann. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die Arbeitsplätze im Bau- und Landwirtschaftssektor im Schatten liegen, was in der Realität meist nicht der Fall ist.

Bei Arbeit im Freien ist die Gefahr eines Hitzeschlags besonders hoch

"Bereits bei 24 bis 25 Grad Celsius beginnen unsere Produktivität und unser Tempo zu sinken", erklärt Catherine Saget, eine in Genf ansässige Forscherin und Hauptautorin des ILO-Berichts "Working in a warmer planet". Bei 35 Grad Celcius verlieren Landwirtschafts- oder Bauarbeiter mit einer "hohen körperlichen Arbeitsintensität" jede Stunde 30 Minuten ihrer Produktivität durch Hitzestress. Hitze ist jedoch nicht überall gleich, an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit "verschlimmert" sie sich noch.

Tausende Tote durch extreme Hitze in Katar

Der Tod von Tausenden von Wanderarbeitern, die in den letzten zehn Jahren an der Infrastruktur für die Fußballweltmeisterschaft in Katar gearbeitet haben, hat für Schlagzeilen gesorgt. Viele von ihnen starben an den Folgen von Hitzestress.

Die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen auf den Baustellen für die FIFA-WM in Katar sorgten für viel Empörung

Die vorwiegend aus Nepal stammenden Menschen - alle in ihren Zwanzigern und Dreißigern- hätten in Katar vermutlich Herzinfarkte erlitten, für die höchstwahrscheinlich der Hitzestress bei der Arbeit verantwortlich war, so ein Bericht von Herz-Kreislauf-Experten aus dem Jahr 2019.

Eine ILO-Studie über die Hitzebelastung in Katar zeigte, dass Bauarbeiter oft bei Temperaturen über 45 Grad Celsius und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent arbeiten - Faktoren, die durch intensive Sonneneinstrahlung noch verschlimmert werden.

Halbherzige Gesetze in Sachen Hitzeschutz

Zwar gibt es in Katar Vorschriften, die besagen, dass die Arbeit während der heißesten Tageszeit im Hochsommer einzustellen ist. Doch diese Regeln aus dem Jahr 2007 berücksichtigten nicht, dass in dem Land mindestens vier Monate pro Jahr Temperaturen über 35 Grad Celsius herrschen.

Mit Werbung versuchte Katar, Menschen aus Nepal als Arbeitskräfte für die WM-Baustellen zu gewinnen

Erst rund 15 Jahre später reagierten die katarischen Behörden endlich mit einem Gesetz gegen Hitzestress, das im Mai verabschiedet wurde. Das Verbot im Freien zu arbeiten, wurde von Juni bis September auf die Zeit von 10 Uhr bis 15:30 Uhr ausgeweitet. Und wenn die Temperaturen am Arbeitsplatz 32,1 Grad Celsius übersteigen, muss die Arbeit eingestellt werden.

Im Juni traten im gesamten Mittleren Osten, darunter in Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Verbote in Kraft, die das Arbeiten in den Mittagsstunden im Sommer untersagen. Für Migrant-Rights.org, einer am persischen Golf ansässigen Organisation, die sich für die Rechte von Arbeitsmigrantinnen und -migranten einsetzt, gehen diese Regeln jedoch nicht weit genug.

"Mit Ausnahme von Katar basieren die Verbote auf willkürlichen Kalenderdaten und nicht auf den tatsächlichen Tagestemperaturen, wodurch die Arbeitenden einem gefährlichen Hitzestress ausgesetzt sind", kritisiert Migrant-Rights.org im DW-Interview. So gilt das Sommerarbeitsverbot etwa in Bahrain nur von Juli bis August - doch die Temperaturen erreichten in diesem Jahr bereits im Mai, dem heißesten seit 100 Jahren, bereits einen Spitzenwert von fast 52 Grad Celsius.

Baustelle in Doha: In vielen Staaten des Mittleren Ostens bleibt der Hitzeschutz eher halbherzig

In Katar dagegen hätten jahrelange Lobbyarbeit und ein gestiegenes Bewusstsein für das Problem von der Hitzebelastung von Bauarbeitern dazu geführt, dass die Regierung "das Thema Hitzestress jetzt besonders ernst nimmt", so Max Tunon, Leiter des ILO-Projektbüros in Katar. Die Tatsache, dass 90 Prozent der ausländischen Arbeitnehmer in Katars Baugewerbe arbeiten, habe das Thema Hitzestress stark in den Fokus gerückt.

Laut Catherine Saget gibt es auf der ganzen Welt ein "gestiegenes Interesse der Politik", sich mit dem Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu befassen, also auch mit der Hitzebelastung. Auslöser dieses neuen Interesses sei in erster Linie der Fabrikbrand 2013 im Rana Plaza in Bangladesch gewesen. Damals kamen tausend Menschen ums Leben - vor allem Näherinnen, die für die internationale Textilindustrie tätig waren.

Hitzestress verschärft Armut

Geringverdienende und Geringqualifizierte, die bereits jetzt unter der zunehmenden wirtschaftlichen Ungleichheit leiden, tragen die Hauptlast in Sachen Hitzestress.

"Geringqualifizierte sind den Elementen stärker ausgesetzt", sagt Shouro Dasgupta. Der Forscher und Dozent am CMCC ist Mitautor zahlreicher Berichte über dieAuswirkungen von Hitzestress auf die Arbeit in Südafrika und Uganda. Fazit: Weil sie in einer sich aufheizenden Welt immer weniger lange arbeiten können, werden die Armen noch weniger Geld durch ihre Arbeit verdienen können.

Hohe Temperaturen und Dürren machen den Anbau von Lebensmitteln in manchen Regionen Südafrikas schon jetzt fast unmöglich

Wie Studien aus Uganda zeigen, reduziert die Armut den Zugang zu nahrhaften Lebensmitteln und damit zu ausreichenden Kalorien, die der menschliche Körper benötigt, um kühl zu bleiben und ein gleichbleibendes Produktivitätsniveau aufrechtzuerhalten.

Forscher rechnen mit vielen Hitze-Flüchtlingen

Das sei ein Teufelskreis, der sich wahrscheinlich fortsetzen werde, da es in den meisten afrikanischen Ländern südlich der Sahara und im südlichen Asien keinerlei Schutz vor der Belastung durch Hitze gebe, fügt Shouro Dasgupta hinzu. Dies werde letztlich zu einer demografischen Verschiebung in die bereits überfüllten Städte führen. "Die Menschen werden aus heißeren und ärmeren Gebieten in reichere und kühlere Gebiete ziehen."

Eine Möglichkeit, die vielfältigen Folgen von klimabedingtem Hitzestress zu bekämpfen, sei der Klimaschutz, sagt Tord Kjellstrom, Honorarprofessor am Institute for Global Health des University College London und Autor zahlreicher Studien über Hitzebelastung am Arbeitsplatz.

"Die wirtschaftlichen Verluste könnten größer sein als die Kosten für die Umstellung der Stromproduktion auf erneuerbare Energien", sagte er. "Solche Daten könnten die Länder, die viele Treibhausgase emittieren, überzeugen, den Klimaschutz in ihrem eigenen nationalen Interesse zu beschleunigen."