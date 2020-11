Klima: Afrika hat den Kaffee auf

Der eine trinkt ihn schwarz, der andere mit Milch und Zucker. Unverzichtbar ist er aber für beide: Kaffee. 2019/2020 wurden laut der Internationalen Kaffee Organisation weltweit fast 170 Millionen Säcke produziert.

Doch die Zukunft ist düster. Bald schon könnte die Tasse Kaffee ein unbezahlbarerer Luxus werden. 60 Prozent der wildwachsenden Kaffeearten sind vom Aussterben bedroht, so eine Studie der US-Fachzeitschrift Science Advances. Darunter auch Arabica - eine Sorte, die über die Hälfte der weltweiten Produktion ausmacht.

Des Kaffees größter Feind

Kaffeebauern wie Mercy Njambi aus Kenia spüren schon längst den bedrohlichen Trend: "Was wir heute ernten ist nichts im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren", sagt Njambi der DW. Globale Erwärmung, Dürrenund Überflutungen, Entwaldung, Krankheiten und Schädlinge sind dafür verantwortlich.

Die Arabica-Sorte ist besonders bedroht

Auch Njambis Kollege Maina Thuku, Vater von zwei Kindern, sorgt sich um seine Existenz. "Der Klimawandel trifft den Kaffee hart, es gibt längere Dürreperioden. Schädlinge bevorzugen diese trockenen und warmen Perioden. Sie kommen auf unsere Farmen und richten großen Schaden an." Sein bitterer Appell: "Überall auf der Welt trinken Menschen Kaffee. Helft uns, denn sonst könnt ihr bald nicht mehr eure Tasse Kaffee genießen."

Ostafrika lebt vom Kaffee

In Afrika bauen etwa 10 Millionen Bauern Kaffee an. Die gesamte Anbaufläche ist rund 2 Millionen Hektar groß. Spitzenreiter sind Äthiopien und Uganda: Sie kommen für über 70 Prozent der gesamten afrikanischen Exporte auf.

Ostafrika gehört zu den Weltregionen, die am besten für den Kaffeeanbau geeignet sind: Im Hochland sind die Temperaturen gemäßigt, die Niederschläge ausreichend, und die Böden fruchtbar.

Die Hälfte weniger

Doch der Klimawandel bedroht dieses begehrte Klima. In einer neuen Studie des World Resources Institute (WRI) heißt es: "Ohne Anpassungsmaßnahmen gehen Experten davon aus, dass der Klimawandel die für den Kaffeeanbau geeigneten Flächen bis 2050 weltweit um rund 50 Prozent reduzieren wird."

Viele Teile Afrikas leiden unter Dürre

Das wird auch für Afrika dramatische Folgen haben. "Hinter dieser Zahl verbirgt sich ein weitaus größeres Problem, nämlich das der Verschiebung", sagt Hauke Engel von der Unternehmensberatung McKinsey zur DW. So würden zwar neue Flächen in anderen Regionen nutzbar, doch Kleinbauern könnten nicht einfach so umziehen. Wichtig sei es, dass Firmen ihre Bauern durch Trainings unterstützten.

Gibt es in 30 Jahren noch Kaffee?

Wie Muthoni Schneidewind. Über ihren Onlineshop Chania Coffee verkauft sie fair gehandelten Kaffee aus Kenia. Schneidewind wuchs in einer Familie von Kaffee-Bauern im Herzen Kenias auf, ihr Vater gehört heute zu ihren Zulieferern. "Ich kann meinen Kunden nicht mehr versprechen, dass sie in 30 Jahren noch Kaffee bei mir kaufen können", so Schneidewind zur DW.

Daher konzentriere sie sich darauf, Lösungen für die Bauern zu finden. "25 Millionen Bauern sind weltweit vom Kaffeeanbau abhängig, wie zum Beispiel mein ganzes Dorf. Es ist unser Vermächtnis und das müssen wir bewahren", betont Schneidewind.

Zehn Millionen afrikanische Bauern leben vom Kaffee

"Wir zeigen den Bauern, wie und wo man den Kaffee am besten anbaut, testen dafür die Erde und geben den Bauern neue Kaffeepflanzen." Außerdem sollen sie auf Mischkulturen setzen, etwa durch den Anbau von Bananen und Nüssen neue Einkommensquellen finden.

Vom Kakao lernen

Auch vom Kakao-Anbau könne man einiges lernen, um den Kaffee vor dem Klimawandel zu retten, sagt, sagt Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut in Bonn. "Kakao und Kaffee sind relativ empfindlich für Klimaveränderungen, und dem kann ich nur entgegenwirken, wenn ich es schaffe, klimaresistentere Sorten zu züchten" so Hütz-Adams zur DW.

Die Zeit wird knapp

Ohne die Unterstützung von Regierungen und Unternehmen könne der Kaffee nicht gerettet werden, sagt Hütz-Adams. "Da sind Investitionen nötig, denn bis neue Kaffee- oder Kakaopflanzen Früchte tragen, kann es Jahre dauern und Tausende von Dollar kosten."

Äthiopien: Wiege des Kaffees Wie alles begann Millionen Menschen weltweit trinken täglich Kaffee - und der kommt oft aus Äthiopien. Nach Gold ist Kaffee der größte Exportschlager des ostafrikanischen Landes. Die frischen Bohnen werden in 60-Kilogramm-Säcken verpackt, 143 Millionen davon will Äthiopien allein in dieser Ernte-Saison verschicken. Wer wissen will, wo genau der Kaffee herkommt, muss ein bisschen reisen.

Äthiopien: Wiege des Kaffees Vergessener Ort Kaum jemand kennt Bonga, im Südwesten Äthiopiens. Die globale Kaffee-Industrie scheint das verschlafene Städtchen längst vergessen zu haben. Bonga liegt inmitten von 500 Quadratkilometern subtropischen Waldes, überall Kaffee-Pflanzen und wilder Honig. Einst hieß diese Region "Kaffa", daher - so die Sage - stammt auch der Begriff Kaffee.

Äthiopien: Wiege des Kaffees Neugieriger Ziegenhirte In Bonga soll der Kaffee im 6. Jahrhundert entdeckt worden sein. Der Legende nach sah der Hirte Kaldi, wie seine Ziegen rote Beeren von einem Strauch fraßen, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Die Tiere sprangen später merkwürdig aufgedreht herum. Kaldi kostete die mysteriösen Früchte selbst und entdeckte so: die Kaffee-Bohne, die eigentlich eine Beere ist.

Äthiopien: Wiege des Kaffees 100 Prozent "Bio" Heute ist Äthiopien Afrikas größter Kaffee-Produzent. Das "schwarze Gold" wird zum größten Teil von Kleinbauern produziert. Weil die sich Düngemittel oder teures Equipment nicht leisten können, sind die geernteten Bohnen vollkommen rein und organisch. 15 Millionen Äthiopier leben vom Kaffeeanbau. Vergangene Saison hat das Land Kaffee im Wert von 900 Millionen US-Dollar exportiert.

Äthiopien: Wiege des Kaffees Natürliche Kaffee-Fabrik Über die Qualität des Kaffees entscheidet auch die Anbauhöhe. Dafür hat der Wald um Bonga die besten Voraussetzungen. Die Beeren gedeihen besonders gut in Höhen von 900 bis 1800 Metern. Außerdem sorgt der Schatten der umliegenden Bäume dafür, dass die Früchte langsamer reifen. Dadurch werden die Bohnen größer und haben einen intensiveren Geschmack.

Äthiopien: Wiege des Kaffees Süßer Nebenverdienst Der Wald um Bonga zieht auch Honigbienen an. Überall in der Gegend verkaufen die Bauern an kleinen Verkaufsständen Kübel voller Honig - von dunkelkaramell über gelb bis marmorfarben. Viel davon geht in die Produktion von Äthiopiens berühmtem Honigwein "Tej".

Äthiopien: Wiege des Kaffees Wald-Früchte "Ich würde niemals in die Stadt ziehen und auf all das hier verzichten", sagt Imker Mirutse Habtemariam und zeigt auf den Wald, der sein Dorf umgibt. Hier wachse alles, was die Menschen brauchen. Der Bienenzüchter erntet zum Beispiel auch Kardamom, lange grüne Paprika-Schoten und Bananen.

Äthiopien: Wiege des Kaffees Frisch zubereitet Natürlich hat in Bonga auch die uralte äthiopische Kaffee-Zeremonie überlebt: Rohe, grüne Bohnen werden über heißen Kohlen geröstet, dann mit einem hölzernen Mörser gemahlen und schließlich in einem Lehmtopf, genannt "Jebena", aufgebrüht. So frisch zubereitet bekommt man den Kaffee nur selten. Die Äthiopier nennen ihn übrigens "Bunna".

Äthiopien: Wiege des Kaffees Alles andere als bitter Der Kaffee aus der Region hat eine hohe Qualität und ist erstaunlich vielfältig: Manche Sorten schmecken nach Wein mit einem Hauch von Jasmin und Orange, andere nach Rosinen, Veilchen und Mango, oder nach Erdbeere, Kirsche und Litschi. Schätzungen gehen davon aus, dass es in Äthiopien bis zu 6000 verschiedene Sorten von Kaffee gibt.

Äthiopien: Wiege des Kaffees Made in Ethiopia Ein nationales Kaffee-Museum soll Bonga jetzt doch noch zu weltweiter Bekanntheit verhelfen: Eröffnet wurde es 2015 von Äthiopiens Premierminister Hailemariam Desalegn. Doch die Kaffee-Industrie des Landes muss noch viel nachholen - nicht nur um auf dem Weltmarkt erfolgreicher zu sein, sondern auch damit die Äthiopier endlich mehr profitieren von ihrer mehr als tausend Jahre alten Entdeckung. Autorin/Autor: James Jeffrey



Das sei für die Kaffeebauern, die oft gerade einmal ihre Familien ernähren könnten, unmöglich. "Wenn wir ein verändertes nachhaltiges Kaffeesystem haben wollen, müssen wir Preise bezahlen, die es den Bauern ermöglichen, die notwendigen Investitionen zu leisten", so Hütz-Adams.

Sollte dies nicht geschehen, wird es in einigen Jahrzehnten keinen Kaffee aus Kenia, Uganda oder Äthiopien mehr geben. Mit fatalen Konsequenzen für Kaffeebauern wie Muthoni Schneidewinds Vater: Sie würden nicht nur ihre Lebensgrundlage verlieren – sondern auch ihr Vermächtnis.