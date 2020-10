Kingsley Coman, der Champions-League-König

Kingsley Coman entwickelt sich immer mehr zum Mr. Champions League des FC Bayern. Nachdem der 24 Jahre alte Franzose am 23. August das entscheidende Tor zum 1:0-Finalsieg gegen Paris St. German erzielt hatte, avancierte er auch im Champions-League-Spiel Nummer eins nach dem Triumph von Lissabon zum Matchwinner. Beim souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg des Titelverteidigers gegen Atletico Madrid gelang Coman ein Doppelpack, ein weiteres Tor bereitete er vor.

Sein Führungstreffer in der 28. Minute weckte Erinnerungen an Lissabon: Wie damals kam das perfekte Zuspiel von Joshua Kimmich - mit dem Unterschied, dass Coman diesmal den Ball nicht, wie im Finale gegen Paris, mit dem Kopf ins Tor beförderte, sondern mit einem platzierten Flachschuss aus sechs Metern. Vor dem 2:0 (41.) bewies Coman Übersicht, als er den Ball am Fünf-Meter-Raum für den besser positionierten Leon Goretzka zurücklegte.

KIngsley Coman (2.v.l.) trifft zum 1:0 für die Bayern

Seine überragende Leistung krönte der Franzose schließlich mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand (72.): Coman tanzte die halbe Atletico-Abwehr aus und vollendete sein Dribbling mit einem Schuss ins lange Eck. "Wir haben sehr gut gespielt", sagte Coman hinterher auf Deutsch. "Ich habe zwei Tore gemacht und bin sehr glücklich." Früher hatte er Interviewfragen stets nur auf Französisch beantwortet.

WM 2018 verpasst

Kingsley Coman war in seinem Heimatland ein Jungstar. Mit 16 Jahren und 246 Tagen bestritt er 2013 sein erstes Ligaspiel für Paris St. German, damals war er der jüngste Debütant in der Geschichte der Ligue 1. Ein Jahr später wechselte Coman zu Juventus Turin, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte. Als 19-Jähriger stieß der Außenstürmer schließlich 2015 zum FC Bayern, zunächst auf Leihbasis.

Wenig später gab er seinen Einstand in der französischen Nationalmannschaft. Eine schwere Verletzung, die ihn Anfang 2018 für ein halbes Jahr lang außer Gefecht setzte, verhinderte, dass Coman in Russland mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde. Inzwischen hat er 24 Länderspiele für die "Équipe Tricolore" auf dem Konto.

Super-Quote

Mit den Bayern hat Coman, obwohl er erst 24 Jahre alt ist, bereits fünf deutsche Meistertitel geholt, dreimal den DFB-Pokal gewonnen - und dazu noch, dank seines Tors in Lissabon, in der Champions League triumphiert. Sein aktueller Vertrag bei den Münchenern läuft noch bis 2023. "Mir macht es sehr viel Spaß. Wir spielen sehr gut zusammen", sagte Coman nach dem Spiel gegen Atletico über seine Mannschaft. Bayern-Trainer Hansi Flick, weiß, was er an dem Franzosen hat. "In den letzten zwei Champions-League-Spielen hat er drei Tore gemacht", sagte Flick und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wenn die Quote so weitergeht, sind wir alle zufrieden."