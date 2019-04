Katzen erkennen tatsächlich ihren Namen

Elf Kult-Katzen

Die schlechtgelaunteste Katze ever

Was wäre das Netz ohne Katzencontent? Die berühmteste Web-Katze "Grumpy Cat" (mürrische Katze) verdankt ihren Gesichtsausdruck einem genetischen Defekt. Was in ihrem Fall Glück gebracht hat: Grumpy ist ein Internet-Hype, ihre Besitzer sind durch die Vermarktung reich geworden. Die Katze wird mit Preisen überhäuft, unter anderem für das "Meme of the Year 2013".