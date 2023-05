Katholischer Gottesdienst an Pfingsten, 28.05.2023 aus der Pfarrkirche Herz Jesu in Dillenburg.

50 Tage nach Ostern feiert die Kirche Pfingsten, den Tag, an dem der biblischen Überlieferung nach die Jünger Jesu den Heiligen Geist empfingen. Danach brachen sie auf in alle Welt, gründeten Gemeinden und sorgten mit Erfolg für die Ausbreitung des Christentums. Darum wird Pfingsten auch als Geburtstag der Kirche bezeichnet.

Pfarrer Schade fragt in der Predigt, was aber aus diesem Geist Gottes und der Kirche geworden sei, die sich doch als „Werkzeug des Heiligen Geistes“ versteht. Eine Antwort sucht der Geistliche dabei in einem Musikstück von Maurice Duruflé.

Dillenburg liegt im Westen von Hessen. Die Stadt ist bekannt für ihre malerische Altstadt mit ihren historischen Gebäuden. Die Herz Jesu-Kirche befindet sich inmitten dieser Altstadt, es handelt sich dabei jedoch um einen Neubau aus den späten 1950er Jahren.

Im Gottesdienst wird viel pfingstliche Musik zu hören sein: Kantor Sebastian Munsch und eine Männerschola singen u.a. die bekannte Pfingstsequenz. Verantwortlich für die musikalische Gestaltung ist Bezirkskantor Joachim Dreher, der auch die Orgel spielt.

Zelebrant ist Pfarrer Simon Schade. Die kirchliche Leitung liegt bei Beate Hirt.