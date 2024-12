Etliche Überlebende bei Flugzeugabsturz in Kasachstan

Eine Passagiermaschine stürzt in der Nähe des Kaspischen Meeres ab - aus noch ungeklärter Ursache. Zu den Überlebenden zählt auch ein Mädchen, das sagt, es wohne in Deutschland.

In Kasachstan ist ein Passagierflugzeug aus Aserbaidschan mit 67 Menschen an Bord abgestürzt. Wie die örtlichen Behörden mitteilten, überlebten 29 Insassen das Unglück. Die aserbaidschanische Generalstaatsanwaltschaft zählte sogar 32 Überlebende. Ein elfjähriges Mädchen auf der Passagierliste gab an, in Deutschland zu wohnen. Seine Staatsangehörigkeit kenne es nicht.

Auf Videos ist zu sehen, wie das Flugzeug auf dem Boden aufschlägt und ein großes Feuer ausbricht. Andere Aufnahmen zeigen ein teilweise ausgebranntes Flugzeug am Boden - mit komplett zerstörtem Vorderteil. Das Heck wurde weniger beschädigt. 150 Einsatzkräfte seien zur Unglücksstelle entsandt worden, der Brand sei inzwischen gelöscht, meldete das kasachische Katastrophenschutzministerium.

"Vom Kurs abgekommen"

Die Linienmaschine der staatlichen Gesellschaft Azerbaijan Airlines hatte sich auf dem Weg von Aserbaidschans Hauptstadt Baku nach Grosny in der russischen Teilrepublik Tschetschenien befunden. Das Flugzeug vom Typ Embraer 190 sei dabei vom Kurs abgekommen und in rund drei Kilometern Entfernung von Aktau, einer Hafenstadt an der Ostküste des Kaspischen Meeres, "notgelandet", berichtete das Verkehrsministerium Kasachstans.

Die Maschine habe wegen schlechter Wetterbedingungen nicht in Grosny landen können und deshalb Kurs auf einen Ausweichflughafen genommen, sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev. In sozialen Netzwerken kursierten zwar viele Videos des Unglücks. "Doch die Gründe für den Absturz sind uns noch unbekannt." Es gebe verschiedene Theorien. "Die Sache muss gründlich aufgeklärt werden", betonte Aliyev.

War tatsächlich Vogelschlag der Grund für den Absturz? Bild: Isa Tazhenbayev/TASS/dpa/picture alliance

Azerbaijan Airlines führte den mutmaßlichen Schaden an dem Flugzeug auf die mögliche Kollision mit einem Vogelschwarm zurück. Russische Militärblogger schlossen hingegen eine andere Erklärung nicht aus: Das Flugzeug könnte über dem Nordkaukasus in Zonen geraten sein, in denen am Mittwochmorgen ukrainische Drohnen bekämpft wurden.

