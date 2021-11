Aserbaidschan ist ein Staat in Vorderasien. Das Land grenzt an Russland, Georgien, Armenien den Iran sowie – über die Exklave Nachitschewan – an die Türkei. Aserbaidschan hat zudem eine Küste zum Kaspischen Meer.

Auf einer Fläche von 86.000 Quadratkilometern leben knapp zehn Millionen Menschen. Hauptstadt ist Baku.