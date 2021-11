"Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", das sagte der berühmteste Modedesigner aus Deutschland. Karl Lagerfeld war genauso kreativ wie schonungslos direkt.

Karl Otto Lagerfeld wurde am 10. September 1933 in Hamburg geboren. In den 1950er Jahren arbeitete er für verschiedene namhafte Modehäuser in Paris, seit 1974 entwirft er auch Mode unter eigenem Namen. 1983 wird er Kreativdirektor bei Chanel und macht das Modehaus zu einer weltweit führenden Luxusmarke. Karl Lagerfeld, der am 19. Februar 2019 verstarb, ist auch bekannt als Fotograf und Designer.