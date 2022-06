Kapitol-Erstürmung: FBI nimmt Gouverneurskandidaten fest

Kurz vor Beginn der öffentlichen Anhörungen im Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar 2021 hat die Bundespolizei FBI einen Gouverneurskandidaten aus Michigan festgenommen. Dem Republikaner Ryan Kelley wird vorgeworfen, an den Ausschreitungen von Anhängern des damaligen Präsidenten Donald Trump teilgenommen zu haben.

Der Gründer des rechtsextremen American Patriot Council wurde in seinem Haus in Allendale in Michigan festgenommen und erschien zu einer kurzen Anhörung vor dem Bundesgericht in Grand Rapids, wo er ohne Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Die Regierung hatte nicht beantragt, Kelley in Haft zu nehmen.

"Das ist es! Das ist Krieg, Baby!"

Der 40 Jahre alte Politiker verließ das Gerichtsgebäude im Beisein seiner Frau und anderer Familienmitglieder und sagte nur, dass er sich später äußern werde. Auf Facebook bezeichnete er sich jedoch als "politischer Gefangener''. Kelley wird beschuldigt, illegal das Kapitol betreten und dort vorsätzlich fremdes Eigentum beschädigt zu haben.

Begleitet von seiner Frau verlässt Ryan Kelly das Bundesgericht in Grand Rapids

Seine Teilnahme an der Kapitol-Erstürmung lässt sich laut Gerichtsunterlagen durch Videos, Fotos und andere Beiträge in Online-Netzwerken sowie Tonaufnahmen belegen. Er forderte die Menschenmenge demnach auf, das Kapitol zu betreten. Ein Video, das von der Nachrichtenseite Michigan Tea veröffentlicht wurde, zeigt angeblich Kelley, wie er schreit: "Das ist es! Das ist Krieg, Baby!"

Trump spricht von der "größten Bewegung in der US-Geschichte"

An diesem Donnerstagabend (Ortszeit) stellt der parlamentarische Untersuchungsausschuss seine ersten Ermittlungsergebnisse zur Rolle von Ex-Präsident Trump bei den Ausschreitungen vor. Die Sitzung wird zur besten Sendezeit im Fernsehen übertragen. Nach Einschätzung des U-Ausschusses hatte Trump durch seine unbelegten Behauptungen über einen angeblichen Wahlbetrug die Grundlage für die Kapitol-Erstürmung geschaffen.

Unmittelbar vor Beginn der öffentlichen Sitzung bezeichnete Trump die Ereignisse vom 6. Januar 2021 als "die größte Bewegung" in der Geschichte der USA, "um Amerika wieder großartig zu machen".

rb/ie (AFP, AP, Reuters)