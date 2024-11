Er ist in Sicherheit: Dieser Schmetterling lebt im Montreal Insectarium, dem größten Insektenmuseum Nordamerikas. Doch seine Verwandten in freier Wildbahn sind gefährdet: Weltweit sind inzwischen 40 Prozent aller Insektenarten vom Aussterben bedroht. Im Insektarium ebenso wie in unterschiedlichsten Regionen Amerikas werden die Insekten nun mithilfe künstlicher Intelligenz beobachtet.