Waldbrände sind in Kalifornien nichts Ungewöhnliches, angesichts des Klimawandels warnen Experten jedoch, dass Feuer häufiger auftreten und mehr Zerstörungskraft entwickeln. Vor Ausbruch der aktuellen Waldbrände ächzte die Region unter großer Hitze, die die Brände begünstigte. Am Mittwoch ließ die Hitze etwas nach, was Hoffnungen auf eine Verbesserung der Lage weckte - bisher vergeblich.