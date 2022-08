Kämpferinnen für Equal Pay

Billie Jean King

In ihrer Karriere gewinnt US-Tennisstar Billie Jean King zwölf Grand-Slam-Turniere im Einzel, davon sieben Mal in Wimbledon (Bild). Sie kämpft für Equal Pay. 1973 droht sie mit einem Boykott der US Open. Zu der Zeit ist die Siegprämie bei den Männern achtmal höher als bei den Frauen. Kings Drohung wirkt. Erstmals werden in New York 1973 bei einem Grand-Slam-Turnier einheitliche Prämien gezahlt.