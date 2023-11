Samyla Trujillo ist K-Pop-Fan der ersten Stunde. In dem Haus, das sie mit ihrer Großmutter in der Hauptstadt Havanna teilt, verwandelt Trujillo das Wohnzimmer regelmäßig in eine Tanzfläche. "Als ich BTS das erste Mal sah, sagte ich mir: 'Ich will so tanzen wie sie'", so Trujillo, die sich ihre Haare in Anlehnung an die Mode ihrer Idole knallrot gefärbt hat.