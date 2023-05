Kollegin Roboter

Auch in Deutschland werden humanoide Roboter entwickelt: Im Herbst 2022 absolvierte "Lena" einen Testlauf im Büro. Die mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Roboter-Dame des Forschungslabors "Leap in Time Lab“ arbeitete acht Wochen mit menschlichen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Am Ende der Testphase hatte Lena ihren Wortschatz so erweitert, dass sie Präsentationen vortragen konnte.