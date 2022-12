Jung, virtuos, Starpianist: Jan Lisiecki

Jan Lisiecki war ein musikalisches "Wunderkind". Heute ist er einer der jüngsten Starpianisten. Wenn Jan Lisiecki Klavier spielt, dann klingt es, als sei ein durch jahrzehntelange Erfahrung geschulter Virtuose am Werk. Weltweit füllt er die Konzertsäle, räumt renommierte Auszeichnungen ab und wird von der internationalen Presse gefeiert: "Makellos, lyrisch und intelligent" - so schreibt etwa die New York Times über ihn.

Woraus schöpft der junge Pianist, Jahrgang 1995, seine "reifen" Interpretationen? Was macht ihn aus - als Mensch und Musiker, was ist das Geheimnis seines frühen Erfolges? Kultur.21 hat Jan Liesicki bei einem Musikfestival auf der Ostseeinsel Usedom getroffen. Zwischen Strand und Konzertbühne berichtet er von seiner Liebe zur Musik, seinem immensen Arbeitspensum, von seiner Kindheit und den Menschen, die ihn erden: Vor allem seine Eltern, die einige Jahre vor seiner Geburt aus Polen nach Kanada einwanderten und ihn bis heute auf die meisten Konzertreisen begleiten.

Im Gespräch erzählt er auch, wie er im Klavierspiel ein "unendliches Spektrum von Freude, Schmerz und Leid und alle menschlichen Emotionen" gefunden habe - vielleicht eines der Geheimnisse seines ausgefeilten Spiels.