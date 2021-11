Joseph Beuys

Joseph Heinrich Beuys war einer der bedeutendsten Aktionskünstler des 20. Jahrhunderts und einer der umstrittensten Kunstschaffenden Deutschlands.

Der 1921 in Krefeld geborene Zeichner, Bildhauer und Kunsttheoretiker war von 1961-1972 Professor an der renommierten Kunstakademie Düsseldorf. Mit einem sozialpolitischen und teils äußerst provokanten Ansatz trat Beuys dafür ein, Gesellschaft und Politik kreativ mitzugestalten: Er prägte den sogenannten "erweiterten Kunstbegriff" und das Konzept der "Sozialen Plastik" als "Gesamtkunstwerk". Beuys starb 1986 in Düsseldorf.