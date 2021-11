Er ist eine Ikone des Independent-Kinos. Der preisgekrönte US-amerikanische Regisseur macht Kult-Filme jenseits des Hollywood-Mainstreams.

Jarmuschs Filme wie "Permanent Vacation", "Stranger Than Paradise" und "Down by Law" erzählen von Außenseitern und dem Lebensgefühl junger Menschen. Für seine Filme wurde der Regisseur, Jahrgang 1953, vielfach ausgezeichnet: unter anderem mit der Goldenen Palme, dem Großen Preis der Jury von Cannes und dem Goldenen Leoparden von Locarno.