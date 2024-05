Jens von Larcher

Nach einem Studium der Deutschen Literatur, Kunstgeschichte und Philosophie in Bremen und Berlin fing Jens als Freier Reporter bei DW an. Als Musikliebhaber war es für ihn eine Freude und Ehre, Musik-Größen wie Ian Paice, Schlagzeuger der legendären Rockband Deep Purple, Karl Bartos, früheres Mitglied der deutschen Techno-Pioniere Kraftwerk oder Bryan Ferry, Sänger, Songwriter und Frontmann der britischen Artrockband Roxy Music zu treffen.

Aber auch weniger bekannte, kreative Menschen aus ganz Europa kennenzulernen, macht Jens großen Spaß, sei es aus Kunst, Design, Kulinarik oder anderen Bereichen. Was er an seinem Job besonders liebt: alle möglichen Menschen zu treffen und darüber Aspekte der europäischen Kultur kennenzulernen, von denen er manchmal gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren.

Highlights der jüngeren Vergangenheit waren ein Dreh in Bury in Nordengland, wo Jens über die Herstellung des berühmten "Bury Black Pudding" berichtete, eine Reise an die schwedische Westküste, wo er während eines Drehs auf einer winzigen Insel ungewollt im kalten Wasser des Atlantischen Ozeans landete, und ein Dreh in der polnischen Stadt Krakau, wo er den Leiter des dortigen Jewish Community Center, Jonathan Ornstein, traf.