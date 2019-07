Er gilt als einer der vielversprechendsten Schlagzeuger der Bundesrepublik. Mehr noch: Eric Schaefer wird in den Medien sogar als "eines der heimlichen Zentralgestirne in der deutschen Jazzszene" gehandelt. Sein Projekt "Kyoto mon Amour" ist eine Liebeserklärung an Japan und die Kaiserstadt Kyoto, die ihren Höhepunkt erlebt im musikalischen Dialog zwischen Schaefers Schlagzeug und der "Koto", der japanischen Zither seiner Bandkollegin Naoko Kikuchi. Schaefers Musik geriert sich nicht bloß als "asiatisch" sondern als musikalischer Brückenschlag, der im Austausch mit der anderen Kultur entsteht.

Die DW ist Medienpartner des Jazzfestes Bonn und präsentiert Konzerte in der Podcast-Reihe "Jazz Live!". Eric Schaefer spielte mit seiner Band am 18. Mai 2019 in der Bonner Bundeskunsthalle und wurde vom Deutschlandfunk Köln (DLF) live aufgenommen.