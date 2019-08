Jazz Live: Of Cabbages and Kings

Shakespeare hätte sich wohl kaum träumen lassen, dass seine Verse einmal a cappella vorgetragen werden. Wenn die vier Sängerinnen mit dem märchenhaften Namen "Of Cabbages and Kings", zu Deutsch: "von Kohlköpfen und Königen", loslegen, ist alles dabei: Lyrik, Coversongs, Eigenkompositionen und vor allem ein Gespür für unverbrauchte melodische Linien und atmosphärische Feinheiten.

Wer noch über den Bandnamen rätselt: Er stammt aus einem Gedicht von Lewis Carroll aus seinem Kinderbuch-Klassiker "Alice im Wunderland". Zweifellos teilen die Sängerinnen dessen Faible für's Fantastische.



Die DW ist Medienpartner des Jazzfestes Bonn und präsentiert Konzerte in der Podcast-Reihe "Jazz Live!". Das Vokalquartett Of Cabbages and Kings sang am 23. Mai 2019 im Bonner Volksbank-Haus und wurde live vom Westdeutschen Rundfunk Köln (WDR) aufgenommen.