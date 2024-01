Jannis Papadimitriou

Jannis erinnert sich noch gut an seinen ersten Einsatz bei Deutsche Welle Radio im Jahr 1990. "Seitdem ist der Keim des Journalismus in mir nicht nur nicht mehr verschwunden, sondern er hat sich auch auf das Fernsehen ausgebreitet. Ich habe als Reporter und Moderator für deutschen Medien gearbeitet, dann wieder für griechische. Während der Jahre der Finanzkrise in Griechenland sah ich Straßenkämpfe auf dem Syntagma-Platz in Athen, später schlammige Flüchtlings-Lager in Idomeni."

Und die Zukunft? "In meinem nächsten Leben werde ich nur noch Dokumentarfilme machen", sagt Jannis, "bis dahin fülle ich die Seite von DW Griechisch."