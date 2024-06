Jana Oertel

Jana studierte in den 1990er Jahren Kunstgeschichte an der FU Berlin und arbeitet seit dem Jahr 2000 als Reporterin für Kultur und Lifestyle bei der DW. Ihre Arbeit für die DW-Magazinsendung „Euromaxx“ und die Youtube Kanäle „DW Food“, „DW Travel“ und „DW Classical Music“ führt sie in die verschiedene Länder Europas und bringt sie mit vielen Meinungsbildnern und Persönlichkeiten der kulturellen Welt in Kontakt. Architektur und Zusammenleben sind genauso ihr Fachgebiet wie Trends und Innovationen. Auch in der Social-Media-Welt fühlt Jana sich Zuhause, sie produziert Reels and Videos für Instagram, Facebook und Tiktok. Jana begeistert sich für Menschen und ihre Leidenschaften und liebt es, in die europäische Kultur einzutauchen und ihre Besonderheiten zu präsentieren und zu hinterfragen.