Jamal Khashoggi (auch Dschamal Chaschuqdschi geschrieben) ist ein saudischer Journalist und Blogger, der seit 2017 im US-Exil lebt. Er wird seit dem 2. Oktober 2018 vermisst.

An diesem Tag hatte er einen Termin im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass Khashoggi in dem Konsulatsgebäude getötet wurde.