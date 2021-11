Jacob Zuma ist ein südafrikanischer Politiker. Seit 2009 ist er Staatspräsident seines Landes. Er gehört dem Afrikanischen Nationalkongress ANC an.

Während des Apartheids-Regimes in Südafrika saß er zehn Jahre in Haft und ging nach seiner Freilassung ins Exil. Erst 1990 kehrte er in seine Heimat zurück. Zuma musste sich in der Vergangenheit mehrfach mit Korruptionsvorwürfen auseinandersetzen.