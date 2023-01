Internationaler Fußball

Italiens Ex-Fußballstar Gianluca Vialli ist tot

Der frühere italienische Fußball-Nationalspieler Gianluca Vialli ist im Alter von 58 Jahren an Krebs gestorben. Der Stürmer gehörte in den 1980er- und 90er-Jahren zu den Topstars in Europa.

Gianluca Vialli starb mit 58 Jahren in einem Londoner Krankenhaus