Wer sind die Palästinenser in Israel?

Raketen und Militäroffensiven, das ist die offensichtliche Ebene bei dieser neuen Eskalation in Nahost. Dabei gibt es noch eine weitere Dimension: In nie dagewesener Schärfe geraten in ganz Israel zwei Bevölkerungsgruppen aneinander, nämlich jüdische und palästinensische Israelis.

Wie explosiv ist die Lage?

In der Stadt Lod südöstlich von Tel Aviv mussten Sicherheitskräfte Straßenschlachten zwischen beiden Gruppen verhindern, es kamen sogar Schusswaffen und Messer zum Einsatz. Ebenfalls in Lod wurden eine Synagoge und eine Jeschiwa, also eine geistliche jüdische Lehrstätte, in Brand gesteckt.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Israelische Vergeltungsschläge Die Welle der Zerstörung nimmt kein Ende. Israelische Kampfflieger bombardieren den südlichen Gazastreifen. Die Angriffe gelten Mitgliedern der palästinensischen Terrororganisation Hamas.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Israel mobilisiert weitere Reservisten Das israelische Militär zieht Kampftruppen und Panzer an der Grenze zum Gazastreifen zusammen. Das weckt Erinnerungen an die Kriege 2008/2009 und 2014.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Glutroter Sonnenaufgang Rauch steigt auf an diesem Mittwochmorgen in Chan Junis im Gaza-Streifen. Seit Anfang der Woche wird der Nahost-Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern mit offener Gewalt ausgetragen.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Verzweifelte Flucht In Gaza-Stadt brachten sich diese Palästinenser am Dienstag vor israelischen Vergeltungsschlägen in Sicherheit. Mindestens acht Israelis starben, mindestens 109 Tote seit Montag meldete das palästinensische Gesundheitsministerium.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Zerstörung in Gaza-Stadt Israel sagt, es habe nach Vorankündigung gezielt Gebäude wie hier in Gaza-Stadt angegriffen, in denen sich Büros militanter Gruppen befänden oder in denen Anführer der radikalislamischen Hamas wohnten.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Raketen auf Tel Aviv Die im Gazastreifen herrschende Hamas schoss in der Nacht auf Mittwoch Raketen auf Tel Aviv ab. Das israelische Raketenabwehr-System schützt die Stadt und zerstört Geschosse in der Luft oder leitet sie um, damit sie möglichst wenig Schaden anrichten.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Banges Warten Doch die Raketenabwehr - "Eiserne Kuppel" genannt - bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Heulen die Sirenen, heißt es für die Israelis, sich schnellstmöglich in Schutzräumen in Sicherheit zu bringen. Auch wenn es wie hier 3 Uhr morgens ist.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Die Gefahr bleibt Selbst wenn palästinensische Raketen abgewehrt werden könnten, bleiben auch herabstürzende Trümmer gefährlich. Hier wurde ein Haus in Jehud zerstört, unmittelbar nördlich von Israels wichtigstem Flughafen Ben Gurion. Laut der israelischen Armee feuerte die palästinensische Seite seit Montag mehr als tausend Geschosse auf Israel ab.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Hände über den Kopf Wer es bei einem Alarm nicht mehr rechtzeitig in einen Schutzraum schafft, versucht, so gut es geht, in Deckung zu gehen, wie diese Menschen in Aschkelon rund zehn Kilometer nördlich vom Gazastreifen.

In Bildern: Spirale der Gewalt im Nahost-Konflikt Steine und Tränengas In den vergangenen Tagen kam es in verschiedenen Städten wiederholt zu massiven Ausschreitungen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften, wie hier in Hebron im von Israel besetzten Westjordanland. Demonstranten warfen unter anderem Steine. Autorin/Autor: Uta Steinwehr



In der alten Hafenstadt Akko und im Großraum Tel Aviv wurden Männer inmitten von Menschenmengen aus ihren Autos gezerrt und wüst verprügelt. In Akko war es ein Jude, in Bat Yam wurde der Fahrer für eineIsraels Polizei: Sind im Einsatz zur Verhinderung von "Pogromen"n Araber gehalten.

Das sind nur wenige Beispiele für die Gewalt, die vielerorts im Land zwischen seinen Bewohnern aufflammt. Hunderte Personen wurden bereits nach solchen Aktionen festgenommen. In Lod wurde der Ausnahmezustand verhängt.

In israelischen Städten sind gewaltbereite palästinensische Israelis mit jüdischen Israelis aneinandergeraten

Israels Präsident Reuven Rivlin warnte vor einem drohenden "Bürgerkrieg". Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte: "Den israelischen Bürgern möchte ich sagen: Es ist mir egal, ob euer Blut kocht. Ihr dürft nicht zur Selbstjustiz übergehen. Nichts rechtfertigt das Lynchen von Arabern durch Juden und umgekehrt. Es ist nicht akzeptabel."

Welchen Anteil machen palästinensische Israelis aus?

Zeitgleich zur Gründung des Staates Israel 1948 mussten rund 700.000 Palästinenser ihre Heimat aufgeben. Aus palästinensischer Sicht war das die "Nakba", die Katastrophe, eine ethnische Säuberungsaktion des israelischen Militärs. Nach israelischer Darstellung handelte es sich um eine freiwillige Flucht, die auf entsprechende arabische Aufrufe erfolgt sei. Aus den Bevölkerungsgruppen, die im heutigen israelischen Staatsgebiet geblieben sind, gingen die palästinensischen Israelis hervor - bis auf die Bewohner Ostjerusalems, die einen anderen Status inne habe.

Palästinensische Israelis, häufig auch als israelische Araber bezeichnet, machten 2019 rund 21 Prozent der Bevölkerung Israels aus. Dieser Wert steigt in den Tabellen des israelischen Statistikamts CBS seit mehr als 50 Jahren kontinuierlich, weil die Geburtenziffern in dieser Bevölkerungsgruppe höher liegen. Von rechtsnationalen israelischen Politikern wird das als Problem betrachtet, weil perspektivisch die Vormachtstellung der jüdischen Bevölkerungsteile in Gefahr sei. Kinderreiche orthodoxe und ultraorthodoxe jüdische Familien sorgen dafür, dass sich diese Entwicklung verlangsamt.

Die als UNESCO-Weltkulturerbe gelistete Altstadt von Akko wird hauptsächlich von Palästinensern bevölkert

Die Palästinenser in Israel genießen im Durchschnitt einen höheren Lebensstandard als die im Westjordanland oder gar im Gazastreifen. Doch verglichen mit der jüdischen Bevölkerungsmehrheit haben die Palästinenser zumeist weniger Teilhabe an Bildung und Wohlstand: Daten des staatlichen Versicherungsinstituts zufolge lebten 2016 fast die Hälfte der palästinensischen Familien in Israel in Armut - verglichen mit 13 Prozent der jüdischen Familien. (Ausgeklammert wurden in dieser Statistik die Haredim, die ultraorthodoxen Juden,, von denen 45 Prozent der Familien in Armut lebten.)

Welchen politischen Einfluss haben israelische Palästinenser?

Das 2018 von der rechten Netanjahu-Regierung initiierte Nationalstaatsgesetz schmälerte den Einfluss der palästinensischen Bevölkerungsgruppe: Darin wird Israel zur "nationale Heimstätte des jüdischen Volkes" unter dem ungeteilten Jerusalem als Hauptstadt erklärt. Hebräisch ist demnach alleinige Nationalsprache, Arabisch wird auf einen nicht näher definierten Sonderstatus degradiert.

Mansour Abbas ist einer der wohl einflussreichsten palästinensischen Politiker in der Knesset

Mit Verweis auf das Gesetz riefen palästinensische Gruppen bei den darauffolgenden Knesset-Wahlen zum Boykott auf. Das führte dazu, dass ihre politischen Kräfte in der Knesset schwächer vertreten waren als die Demografie es vermuten ließe. Ihre "Vereinte Liste" schloss sich dem Anti-Netanjahu-Lager an. Vor der jüngsten Wahl im März 2021 löste sich jedoch die Ra'am-Partei unter ihrem Chef Mansour Abbas aus dem Block. Abbas will die Zerwürfnisse unter den jüdischen Parteien zum Vorteil der Palästinenser nutzen und hat vor der Wahl die Bereitschaft erklärt, unter möglichst großen Zugeständnissen an diese Gruppe eine künftige Regierung zu unterstützen. Zwischenzeitlich galten die vier Abgeordneten von Ra'am sogar als Königsmacher - doch hat die jüngste Eskalation auch die Verhandlungen über eine Anti-Netanjahu-Koalition durcheinandergewirbelt.