Israel will im Libanon "alle Fähigkeiten" einsetzen

Israels Verteidigungsminister Joav Galant hat bei einem Besuch gepanzerter Truppen an der Grenze zum Libanon auf einen möglichen Bodeneinsatz in dem Nachbarland angespielt. Galant sagte, die Tötung des Hisbollah-Chefs Hassan Nasrallah sei "ein wichtiger Schritt, aber noch nicht alles". Und der Minister ergänzte: "Wir werden alle unsere Fähigkeiten einsetzen." Die gepanzerten Truppen seien dabei "Teil der Anstrengung". Er sei zuversichtlich, dass sie "alles umsetzen" könnten. Ziel sei weiterhin die Rückkehr von 60.000 Israelis, die durch die Hisbollah-Angriffe aus Gebieten entlang der Grenze vertrieben worden seien.

Nasrallah und weitere hochrangige Vertreter der pro-iranischen Hisbollah waren am Freitag bei einem israelischen Luftangriff im Süden von Beirut getötet worden. Seit einer Woche fliegt Israel massive Luftangriffe auf Ziele der mit der Hamas verbündeten Miliz im Libanon. Auch der Hisbollah-Beschuss auf Israel nahm in den vergangenen Tagen weiter zu. Sowohl die Hisbollah als auch die palästinensische Hamas werden von Israel, den USA, Deutschland und etlichen anderen Staaten als Terrororganisationen eingestuft.

Hisbollah zeigt sich kampfbereit

Nasrallahs Stellvertreter Naim Kassem versicherte in einer Fernsehansprache die Kampfbereitschaft der Hisbollah: "Wir stellen uns auf jedes Szenario ein (...) Unsere Widerstandskräfte sind bereit für eine Konfrontation am Boden." Die Hisbollah werde ihren Kampf gegen Israel "zur Unterstützung des Gazastreifens" fortsetzen, betonte Kassem. Es war die erste Ansprache eines hochrangigen Hisbollah-Vertreters seit Nasrallahs Tod. Zu dessen Nachfolge sagte Kassem, die Hisbollah werde bei "nächster Gelegenheit" einen neuen Anführer bestimmen.

"Wir sind bereit": Naim Kassem bei seiner Ansprache am Montag Bild: Bilal Hussein/AP/picture alliance

Der "wahrscheinlichste Kandidat" für die Nasrallah-Nachfolge sei dessen Cousin Haschem Safieddin, hieß es aus dem Umfeld der Hisbollah. Die Entscheidung fällt im Schura-Rat, dem höchsten Gremium der Organisation. Safieddin, der enge religiöse und familiäre Verbindungen zum Iran hat, ist schon jetzt eines der wichtigsten Mitglieder des Rates.

Irans Führung hält sich zurück

Der Iran erklärte unterdessen, keine eigenen Soldaten in den Libanon oder in den Gazastreifen zu schicken. Das sei "nicht nötig", sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran. Der Libanon und die Kämpfer in den Palästinensergebieten hätten "die Fähigkeit und Stärke, sich selbst gegen die Aggression zu verteidigen". Zugleich kündigte der Sprecher Vergeltung für Angriffe der israelischen Armee auf Iraner an.

Bergungsarbeiten nach einem israelischen Luftangriff im Südlibanon Bild: Aziz Taher/REUTERS

Der Libanon ist nach Worten von Übergangsministerpräsident Nadschib Mikati bereit, seine Armee in den Süden des Landes zu entsenden, um die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrates umzusetzen. Mikati äußerte sich entsprechend nach einem Treffen mit dem Parlamentsvorsitzenden Nabih Berri, wie libanesische Medien berichteten. Die Resolution wurde am Ende des zweiten Kriegs zwischen Libanon und Israel 2007 verabschiedet. Sie regelt den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon und definiert eine Pufferzone im Südlibanon. Laut Resolution müsste sich die Hisbollah-Miliz in Gebiete nördlich des Litani-Flusses zurückziehen, während libanesisches Militär im Südlibanon stationiert werden soll.

Bisher keine Evakuierung von Deutschen

Die deutsche Regierung sieht die Entwicklung im Libanon mit wachsender Sorge, hält eine Evakuierungsaktion für alle deutschen Staatsangehörigen aber noch nicht für nötig. Derzeit hielten sich rund 1800 registrierte Bundesbürger im Land auf, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Sie könnten jedoch über die noch offenen Airports - etwa in Beirut - mit kommerziellen Flügen ausreisen.

