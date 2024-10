Israel: Drei Hamas-Vertreter schon vor Monaten getötet

Darunter soll auch ein Ex-Regierungschef der Terrororganisation im Gazastreifen sein. Die gegenseitigen Attacken von Israel und Hisbollah halten unvermindert an. Israel ruft zur Evakuierung von 20 Städten im Libanon auf.

Israels Armee hat bei einem Luftangriff im palästinensischen Gazastreifen vor drei Monaten nach eigenen Angaben drei ranghohe Vertreter der radikalislamischen Hamas getötet. Unter den Getöteten sei der damalige Regierungschef der Hamas im Gazastreifen, Rawhi Muschtaha, gewesen, teilte nun die israelische Armee mit. Außerdem seien der Kommandeur Sami Udeh und das Hamas-Politbüro-Mitglied Sameh al-Siradsch getötet worden.

Keine Begründung für späte Mitteilung

Muschtaha sei einer der ranghöchsten Hamas-Funktionäre gewesen und habe "direkten Einfluss auf Entscheidungen" zum Einsatz von Kämpfern der Terrororganisation gehabt, hieß es in der Armee-Erklärung weiter. Im Hamas-Politbüro sei er zudem für Finanzen zuständig gewesen. Al-Siradsch war in dem Gremium den israelischen Angaben zufolge für Sicherheitsfragen zuständig. Udeh wiederum habe die Hamas-Behörde für innere Sicherheit geleitet. Warum die Information über den Tod der Hamas-Vertreter erst nach einem Vierteljahr erfolgte, wurde nicht begründet.

Israelischer Luftangriff am Mittwoch (2. Oktober) im Süden des Libanon Bild: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

Israels Luftwaffe griff nach Armeeangaben wieder rund 200 Ziele der schiitischen Terrororganisation Hisbollah im Libanon an. Darunter seien Waffenlager und Beobachtungsposten der vom Iran unterstützten Miliz gewesen. Bei einer Attacke auf ein kommunales Gebäude in dem Dorf Bint Dschubail im Südlibanon seien rund 15 Hisbollah-Mitglieder getötet worden. Auch dort seien Waffen gelagert worden, so das Militär. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA bestätigte israelische Angriffe auf den Ort, nannte aber keine Details.

Neun Tote bei Attacke auf Zentrum Beiruts

Am Mittag forderte das israelische Militär die Einwohner von mehr als zwanzig Städten im Süden des Libanons auf, ihre Häuser zu verlassen. Dies gelte ab sofort, teilt ein Sprecher auf der Plattform X mit.

In der Nacht hatte die Luftwaffe auch wieder Ziele im Zentrum der Hauptstadt Beirut attackiert. Dabei kamen nach Auskunft der libanesischen Gesundheitsbehörden mindestens neun Menschen ums Leben, 14 seien verletzt worden. Der Angriff, den Israel als "präzisen Luftschlag" bezeichnet, traf ein Gebäude im Stadtteil Bachoura, nahe dem Parlamentsgebäude. Augenzeugen sprachen von einer massiven Explosion.

Ein bei dem israelischen Angriff auf den Beiruter Stadtteil Bachoura stark beschädigtes Gebäude Bild: Emilie Madi/REUTERS

Hisbollah-Raketen gegen Tiberias

Die schiitische Hisbollah beschoss ihrerseits die nordisraelische Stadt Tiberias mit Raketen. Es handele sich um eine Reaktion auf die israelischen Luftangriffe auf libanesische "Städte, Dörfer und Zivilisten", erklärte die Organisation. Sowohl die Hisbollah als auch die palästinensische Hamas werden von Israel, den USA, Deutschland und etlichen anderen Staaten als Terrororganisationen eingestuft.

sti/se/pg (afp, dpa, rtr)

Redaktionsschluss 17.00 Uhr (MESZ). Dieser Artikel wird nicht weiter aktualisiert!