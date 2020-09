Iranisches Künstler-Gastspiel in der Schirn Kunsthalle

Raumgreifende Installationen, Filme, Skulpturen, ein riesiges Bodengemälde - Kuratorin Martina Weinhart hatte sich schon lange auf die erste Einzelausstellung von Ramin Haeri­z­a­deh, Rokni Haeri­z­a­deh und Hesam Rahma­nian in Deutschland gefreut. "Alles lief gut", erzählt die Kunsthistorikerin der DW. "Doch auf einmal hieß es: Vollbremsung!" Die Pandemie machte Museum und Künstlern einen Strich durch die Rechnung: Die Schirn musste schließen. Sämtliche Vorbereitungen gerieten ins Stocken - Ausgang offen.

Vier Monate später sieht die Welt wieder bunter aus, auch in Weinharts Museum: Ein monumentales Gemälde zieht sich nun über den Boden der Kunsthalle. Seltsame Mensch-Tier-Gestalten bevölkern einen Kosmos voller Bilder, Symbole und Erinnerungen. Die Motive ihrer Bilderwelt schöpfen das Brüderpaar Ramin und Rokni Haeri­z­a­deh und ihr Künstlerkollege Hesam Rahma­nian aus biographischen Versatzstücken, vermischt mit politischen Eindrücken und dem Background einer reichen persischen Kultur. "Entstanden ist eine begehbare Bodenarbeit", sagt Kuratorin Weinhart, "ein großer Essay mit vielen Referenzen." Er wird ergänzt um Skulp­tu­ren, Collagen und Video­ar­bei­ten.

Seltsame Tier-Mensch-Figuren bevölkern die Bildwelt von Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh und Hesam Rahmanian

Eine Kunst-Villa in Dubai

Das Werk des Künstlertrios kreist ebenso um die Krisen des Nahen Ostens wie um dîe Zustände im Iran, um Exil und Migra­tion, um Genderfragen oder auch die Mechanismen des Kunstmarktes. Seit Jahren leben und arbeiten die drei Künstler in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Bilderkosmos des Künstlertrios besteht aus vielfältigen Motiven.

Basis und Zentrum der künst­le­ri­schen Arbeit des Trios ist ein Haus in Dubai. "Ihre mit den verschiedensten Dingen bestückte Villa in der Al Barsha Street Dubai ist weit mehr als ein gewöhnliches Wohnhaus", schrieb die Kunsthalle Zürich vor fünf Jahren aus Anlass der europaweit ersten Schau des Künstlertrios, "vielmehr fungiert es auch als Bühne, Filmset und Kinosaal, ist Atelier und Wunderkammer, Versuchsgelände oder Kloster in einem, ein Reich für Forschung und Vergnügen." Hier leben und arbeiten das Brüderpaar Ramin und Rokni Haeri­z­a­deh und Hesam Rahma­nian als loses Künstlerkollektiv, mal zusammen, mal an getrennten Projekten und häufig im Austausch mit befreundeten Künst­le­rin­nen und Künst­lern. So zeigt die Schirn-Ausstel­lung etwa auch zwei Textil­skulp­tu­ren der ägyp­ti­schen Künst­le­rin Hoda Tawa­kol.

Ständig neue Corona-Regeln

Filmstill aus einem Werk des iranischen Künstlertrios

Von Dubai bis Frankfurt haben es die Werke von Ramin Haeri­z­a­deh, Rokni Haeri­z­a­deh und Hesam Rahma­nian mittlerweile geschafft, obwohl sich der Transport per Schiff und Bahn als logistische Herausforderung erwies. "Die Corona-Regeln haben sich ständig geändert", so Kuratorin Martina Weinhart, die über ihre leidvollen Erfahrungen einen Bericht für die Homepage des Museums verfasst hat. Titel: "Von Dubai nach Frankfurt - Kuratieren in der Krise!"

Die drei Künstler gaben auf die Verschiebung ihrer Ausstellung übrigens eine kreative Antwort. Sie schickten Weinhart ein selbstproduziertes Video, dessen Protagonist die vergehende Zeit ist: Die Kamera wandert langsam über Arbeitstische mit entstehenden Kunstwerken, zubereiteten Speisen, Farbtöpfe und Fotos. Dazu zählt eine Stimme die Wochentage: "Monday, Tuesday, Wednesday….." Bis das Künstlertrio nach Deutschland reisen kann, dürfte noch einiges Wasser den Main hinunterfließen. Aus Corona-Gründen sei das derzeit nicht möglich, heißt es. Mit ihren Werken, die voller Poesie sind, kann man aber schon einmal Bekanntschaft schließen. Weinhart: "Staunen garantiert!"