Iran: Parlamentssprecher sorgt sich um Stabilität

In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Sicherheitskräfte örtlichen Medienberichten zufolge mit Gewalt gegen Studierende vorgegangen. In der Nacht zu Montag riegelten Polizisten und Milizen den Campus der renommierten Scharif-Universität nach Protesten ab. Auch mehrere Professoren der Elite-Universität sollen nach Angaben des iranischen Nachrichtenportals "Emtedad" verprügelt worden sein.

Seit Beginn der landesweiten Proteste im Iran demonstrierten Studierende an zahlreichen Universitäten gegen die Führung der islamischen Republik und ihren repressiven Kurs. Die Behörden sagten daraufhin in vielen Städten Vorlesungen ab. Auch an der Scharif-Uni wurden alle Vorlesungen ab Montag bis auf weiteres ausgesetzt. Tausendfach in den sozialen Medien geteilte Videos, deren Echtheit zunächst nicht verifiziert werden konnte, zeigten eine starke Präsenz von Sicherheitskräften.

Keine Vorlesungen, aber viele Studierende kommen zum Demonstrieren an der Scharif-Universität in Teheran

Mobilisierung trotz Internetblockaden

Zuvor hatte Irans Parlamentssprecher Mohammad Bagher Qalibaf erklärt, die Proteste wegen des Todes der 22-jährigen Mahsa Amini könnten das Land destabilisieren. Er wies die Sicherheitskräfte an, hart gegen diejenigen vorzugehen, die die Sicherheit der Islamischen Republik gefährdeten.

Posts auf den sozialen Medien zeigen, dass die Proteste und die Zusammenstöße mit der Polizei in Teheran trotz der Netzblockaden durch die Regierung weitergehen. Viele Menschen warfen den Milizen im Internet vor, mit Gewalt und scharfer Munition gegen Studierende vorzugehen. Die Staatsmedien sprachen unterdessen von einer ruhigen Lage und warfen den Medien im Ausland vor, Lügen zu verbreiten.

Shirin Ebadi: "Dieses Mal könnte das Regime im Iran stürzen"

Reform- oder Umsturzforderungen

Derweil versuchte der Parlamentssprecher, Teile der Demonstranten zu kriminalisieren. Während die jetzigen Proteste darauf abzielten, die Regierung zu stürzen, seien bei früheren Kundgebungen über die Bezahlung von Lehrern und Rentnern lediglich Reformen gefordert worden. "Ich fordere diejenigen auf, die berechtigterweise demonstrieren, ihre Proteste nicht instrumentalisieren zu lassen für Umsturzforderungen."

Vor gut zwei Wochen hatte die Sittenpolizei Mahsa Amini wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen. Was mit Amini danach geschah, ist unklar. Die Frau fiel ins Koma und starb am 16. September in einem Krankenhaus. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben; die Polizei weist das zurück. Seit dem Tod der jungen Frau demonstrieren landesweit Tausende Menschen gegen den repressiven Kurs von Regierung und Sicherheitskräften.

fab/jj (dpa, ape)