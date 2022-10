Iran: "Nur bei Folter sind Männer und Frauen gleich"

DW: Wie waren Ihre Erfahrungen im Gefängnis?

Monireh Baradaran: 1981 war die schlimmste Zeit - das war wie ein Albtraum. Ich wurde gefoltert. Ich sah auch die Folterungen der anderen, es war Routine und so brutal.

Es gab Folterungen, Peitschen, Aufhängen - oder ich musste stundenlang sitzen, eine Hand von oben und eine von unten hinter den Rücken gebunden. Das war sehr, sehr, sehr schlimm. Es gab auch seelische Folterungen: völlige Isolation ohne Bewegung, wochenlang, monatelang. Oder eben Schlafentzug.

War wegen ihrer politischen Überzeugungen ins Gefängnis: Monireh Baradaran

Dann auch Massenhinrichtungen. Mein Bruder wurde da hingerichtet und wir konnten damals auch die Schallwellen von den Kugeln hören und dieses Schießen. Innerhalb von ungefähr vier Monaten wurden laut Berichten von Amnesty International 4000 Menschen erschossen, vielleicht auch mehr.

Vor diesem Hintergrund sind auch die heutigen Masseninhaftierungen so schrecklich. Es macht jetzt wieder Sorge, weil so viele Gefangene in verschiedenen Gefängnissen sind, und auch in Ewin. Da wird mein Albtraum wieder lebendig.

Das hört sich unglaublich brutal an. Hat auch sexueller Missbrauch in dieser Zeit stattgefunden?

Man kann von sexueller Nötigung sprechen, aber nicht unbedingt von Vergewaltigung. Vergewaltigung habe ich selbst nicht erlebt. Einzelne Fälle gab es, ich habe davon gehört. Das wussten wir. Vergewaltigung war nicht systematisch, wie zum Beispiel während der Diktatur in Argentinien oder in Chile. Aber Missbrauch, Beschimpfungen und dann auch Folterungen.

Das Ewin Gefängnis ist bekannt für Massenhinrichtungen

Wie werden Frauen im Allgemeinen gesehen?

Als Frau in der Islamischen Republik bist du ein Mensch zweiter Klasse. Das heißt, du bist nicht so viel Wert wie ein Mann. Aber in Bezug auf Folterungen und Hinrichtungen warst du gleich. In der Ideologie werden Frauen, die Widerstand leisten, wie Kinder angesehen, die man umerziehen muss. Dieser Umerziehungsprozess von Frauen war nur schlimmer.

Zum Beispiel, haben wir eine Folterung überlebt, die war nur für Frauen. Die Frauen, die Widerstand leisteten, wurden isoliert von der ganzen Welt, völlig. Wir konnten nichts sehen, nichts hören, monatelang, wochenlang, monatelang. Und dann immer sitzen. Das war so schlimm. Und das war ihre Art, uns umzuerziehen.

Frauen im Iran, die ihren Kopftücher abnehmen - ein folgenreicher Protest

Waren die Menschen traumatisiert - mussten Sie sehr lange die emotionalen Folgen aufarbeiten?

Viele Freundinnen haben Therapie gemacht. Wenn ich zurückdenke, was uns damals geholfen hat, das alles zu überleben, dann war das unsere Solidarität. Ich habe dreimal monatelange Einzelhaft erlebt. Aber trotzdem: Diese Gemeinsamkeit, diese Solidarität hat sehr, sehr geholfen. Und dann auf der anderen Seite bin ich ein anderer Mensch geworden, nachdem ich meine Erinnerungen aufgeschrieben hatte.

Sie hatten gesagt, dass Sie jetzt Angst haben, weil jetzt so viele Frauen ins Gefängnis kommen. Meinen Sie, es wird wieder so schlimm wie damals?

Manchmal habe ich Angst, dass es so wird. Diese Gefangenen sind Geiseln für Islamische Republik. Ich hoffe, sie machen keine Hinrichtungen wie damals in den 80-er Jahren. Ich frage mich, wenn es so weitergeht, ob eine solche dunkle Zeit sich wiederholt. Aber ich mache mir Hoffnungen, weil die Zeiten anders geworden sind. Trotzdem habe ich diese Angst aufgrund meiner eigenen Erfahrung.

40 Tage nach dem Tod von Jina Mahsa Amini gehen die Menschen in verschiedenen Städten im Iran erneut auf die Straße

Ich bin mit ganzem Herzen für diese Bewegung, die im Iran passiert. Die Menschen warten nicht auf Gesetzänderungen - die wissen, dass dieses islamische Gesetz nicht endet, die Schleier, die Geschlechtertrennung. Sie machen es selber - es ist so schön, wie sie die Schleier abnehmen und tanzen. Das war immer ein Traum, und jetzt wird er verwirklicht. Das ist eine Besonderheit an dieser Bewegung, das macht mir große Hoffnung.

Wenn wieder Menschen in Massen im Gefängnis eingesperrt würden, was wären dann die Konsequenzen?

Es könnte zu einer Eskalation führen. Die Protestierenden waren bisher friedlich und ohne Gewalt. Aber wenn die Wut zunimmt, könnte man Blut sehen. Andererseits könnte die Bewegung mit der Zeit untergehen.

Und deswegen ist mein Anliegen an deutschen Behörden: Wenn es Druck von außen gibt, dann können sie (die Regierung - Anm.d.Red.) nicht machen, was sie in den Achtizigern gemacht haben.

Proteste im Iran: Weltweite Solidarität Paris Viele Menschen weltweit zeigen solidarisch mit den Protestierenden im Iran. Im Zentrum der französischen Hauptstadt Paris zogen Demonstrierende am Sonntag von der Place de la République zur Place de la Nation und riefen dabei "Tod der Islamischen Republik" und "Tod dem Diktator".

Proteste im Iran: Weltweite Solidarität Istanbul, Diyarbakir und Izmir In der türkischen Metropole Istanbul waren viele Iranerinnen unter den hunderten Protestierenden, die ebenfalls Slogans gegen die iranische Regierung skandierten. Viele Demonstranten riefen den Slogan: "Frauen, Leben, Freiheit". Auch in Diyarbakir im Südosten der Türkei mit einer großen kurdischen Bevölkerung sowie in Izmir an der Westküste bekundeten besonders Frauen ihre Solidarität.

Proteste im Iran: Weltweite Solidarität Berlin Rund 5000 Menschen haben in Berlin gegen die iranische Führung protestiert. Sie forderten internationale Solidarität und ein Ende der Femizide. Ein Sprecher der Exil-Iraner in Deutschland forderte ein Ende des Blutvergießens und demokratische Reformen in dem Land.

Proteste im Iran: Weltweite Solidarität Beirut Im Nahen Osten zeigen sich viele Menschen solidarisch mit der Protestbewegung im Iran. In der libanesischen Hauptstadt Beirut trafen sich Frauen vor dem Nationalmuseum und forderten ein Ende der Gewalt an Frauen.

Proteste im Iran: Weltweite Solidarität Los Angeles Auch in den USA haben sich Menschen versammelt, so wie hier vor der City Hall in der kalifornischen Stadt Los Angeles, um ihre Solidarität mit den Frauen im Iran zu bekunden. Eine Gruppe Musizierender trommelte auf der sogenannten Daf, einer Art Tamburin. Auch in London, Tokio und Madrid gab es am letzten Wochenende Demonstrationen.

Proteste im Iran: Weltweite Solidarität Scharif-Universität, Teheran Seit Beginn der landesweiten Proteste im Iran demonstrieren auch Studierende an zahlreichen Universitäten gegen die Führung der islamischen Republik und ihren repressiven Kurs. Jetzt sind in Teheran Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen Studierende und Professoren der Scharif-Universität vorgegangen. Die Videos und Bilder werden derzeit im Netz vielfach geteilt. (dh/mit Agenturen) Autorin/Autor: Diana Hodali



Monireh Baradaran ist Autorin, Soziologin und Menschenrechtskämpferin. Sie hat das Buch "Erwachen aus dem Albtraum" geschrieben, in dem sie an ihre Zeit im iranischen Gefängnis erinnert. Das Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und hat in 1999 den Karl von Ossietzky Preis gewonnen.

Das Interview führte Sonya Diehn.