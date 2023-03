Iran - Frau, Leben, Freiheit

Reporterin Isabella Purkart hat mit Iranerinnen gesprochen, die nach wie vor für die Revolution ein Leben in Freiheit riskieren. "Wenn wir jetzt gegenüber ihnen keine Ausdauer zeigen, wenn wir nicht versuchen ihnen einen ordentlichen Schlag zu versetzen, dann werden sie wieder für Jahrzehnte in unserem Land an der Macht bleiben", sagt eine der interviewten Frauen. Wie lang können sie dem Druck des klerikalen Regimes noch standhalten und was treibt sie an? Und welche Rolle spielen Exil-Iranerinnen, die den Aufstand aus der Ferne unterstützen: die Juristin Shoura Hashemi, die täglich die neuesten Fotos und Videos aus dem Iran auf Twitter stellt, die ehemalige Iran-Korrespondentin Natalie Amiri, die das Regime als Geisel nehmen wollte sowie die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi - die erste weibliche Richterin in der Geschichte des Iran. Sie alle kämpfen auf unterschiedliche Weise gegen die Unterdrückung der Frauen, gegen religiöse Unterdrückung, für politische Freiheit, gegen staatlichen Terror.