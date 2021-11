ICAN ist ein Bündnis von mehr als 450 Organisation in 100 Ländern. Konkret hat ICAN sich für das Zustandekommen eines internationalen Vertrags eingesetzt, der Atomwaffen endgültig verbietet.

Der Vertrag wurde im September 2017 zur Unterschrift freigegeben. Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen will helfen, eine Welt zu schaffen, "in der die Menschen Konflikte gewaltfrei und in Achtung der menschlichen Würde bearbeiten"