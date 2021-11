Internationale Funkaustellung (IFA)

IFA 2018: Alles vernetzt

Ob hauchdünner Bildschirm oder elektronische Windel - auf der weltgrößten Elektronikmesse ist so gut wie alles sprachgesteuert und vernetzt. Smart heißt das Zauberwort für den größten Trend auf der diesjährigen IFA. Experten sind überzeugt, in Zukunft wird es kaum noch ein Gerät ohne Anschluss an Datenkraken geben.