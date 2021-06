International Booker Prize 2021 wird verliehen

In einer virtuellen Zeremonie wird am Mittwoch, dem 2. Juni, der Gewinner oder die Gewinnerin des International Booker Prize bekanntgegeben. Schon am 30. März erschien die Longlist, am 22. April wurde dann die Shortlist, bestehend aus sechs Werken, bekanntgegeben.

Letztes Jahr gewannen die niederländische Autorin Marieke Lucas Rijneveld und ihre englische Übersetzerin Michele Hutchison den Preis für Rijnevelds Roman "Was man sät". Hier sind die diesjährigen Autorinnen und Autoren der Shortlist und ihre Romane:

David Diop, "Nachts ist unser Blut schwarz", engl. von Anna Moschovakis

David Diop wurde 1966 in Paris geboren und wuchs im Senegal auf. "Nachts ist unser Blut schwarz" (Originaltitel: "Frère d'âme") ist der zweite Roman des Literaturprofessors. Er hat bereits den französischen Prix Goncourt des Lycéens, den Schweizer Prix Ahmadou Korouma und den italienischen Strage European Prize gewonnen. Seine Werke sind in 13 Sprachen übersetzt.

David Diop

Alfa Ndiaye und Mademba Diop sind zwei senegalesische "tirailleurs", die auf französischer Seite gegen die Deutschen im Ersten Weltkrieg kämpfen. Der Stellungskrieg in den Schützengräben bringt einem der beiden Freunde den Tod, der andere wird langsam wahnsinnig. Mit "At Night All Blood Is Black" erinnert David Diop an die Geschichte der senegalesischen Frontkämpfer jener Zeit, die fast vergessen wurde.

Mariana Enríquez, "The Dangers of Smoking in Bed", engl. von Megan McDowell

Die Argentinierin Mariana Enríquez ist neben ihrer Arbeit als Romanautorin auch als Journalistin tätig und schreibt Kurzgeschichten. 2019 gewann sie mit dem Roman "Nuestra parte de noche" den Premio Herralde de Novela.

Mariana Enríquez

"The Dangers of Smoking in Bed" (Originaltitel: "Los peligros de fumar en la cama") ist eine Sammlung von zwölf Geschichten und wird bevölkert von aufmüpfigen Teenagern, obdachlosen Geistern und hungrigen Frauen. Enríquez bewegt sich stets auf der Grenze zwischen Realismus und Horror. Bei allem Schrecken sind die Geschichten immer auf der Seite der Leidenden und handeln von sozialen Problemen, Fetischen und Krankheiten der modernen Welt.

Buchcover "Das blinde Licht" von Benjamín Labatut

Benjamín Labatut, "Das blinde Licht", engl. von Adrian Nathan West

Benjamín Labatut wurde in Rotterdam geboren und wuchs in Den Haag, Buenos Aires und Lima auf. Heute lebt er mit seiner Familie in Barcelona. "Das blinde Licht" (Originaltitel: "Un verdor terrible") ist sein dritter Roman, jedoch der erste, der ins Englische übersetzt wurde.

In vier Kapiteln zwischen Fakt und Fiktion betrachtet er das Leben und Wirken von Wissenschaftlern wie Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck und Erwin Schrödinger und erschafft dabei eine Geschichte der Wissenschaft im 20. Jahrhundert - voller Mut, Exzentrik und Narzissmus. Sie alle konnten mit ihren Erkenntnissen entweder die Welt verbessern oder der Menschheit unendliches Leid zufügen - oder beides zugleich. In einem Interview sagte Labatut: "Mich interessierte der persönliche Preis dieser Epiphanien, und nur Fiktion kann in das Innere des menschlichen Geistes vordringen."

Olga Ravn, "The Employees", eng. von Martin Aitken

Olga Ravn, Jahrgang 1986, gehört zu den bekanntesten Autorinnen Dänemarks. Sie ist auch als Kritikerin tätig und veröffentlicht regelmäßig Texte in der Tageszeitung "Politikken" und anderen dänischen Zeitschriften. Zusammen mit Johanne Lykke Holm betreibt sie die feministische Performance-Gruppe und Schreibschule "Hekseskolen". Ihre Texte werden oft für ihre lyrische Qualität gelobt.

Olga Ravn

Ihr Roman "The Employees" (Originaltitel: "Ansatte") ist eine Sammlung von Zeugenaussagen der Crew des Raumschiffs Six Thousand Ship. Sie haben vom Planeten New Discovery Dinge mitgebracht, die ihnen mit der Zeit mehr und mehr bedeuten. Dadurch fangen die Angestellten - sowohl Menschen als auch ihre humanoiden Kollegen - an, sich zu fragen, was das wahre Leben sein mag und ob sie ihr Leben wirklich so weiterleben wollen wie bisher. Sie erinnern sich auch an die Erde, die in weiter Ferne liegt und für sie nur noch Vergangenheit war. Ihre Aussagen verdichten sich zu einer Kritik an der Allmacht von Logik und Produktivität.

Maria Stepanova, "Nach dem Gedächtnis", engl. von Sasha Dugdale

Maria Stepanova ist Lyrikerin, Essayistin und Journalistin. Viele ihrer Werke sind preisgekrönt - sowohl in ihrer Heimat Russland als auch international. Stepanova ist Gründerin und Chefredakteurin des unabhängigen Journals Colta.ru, das sich mit dem kulturellen, sozialen und politischen Alltag in Russland befasst.

Maria Stepanova

"Nach dem Gedächtnis" erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie, die auf wundersame Weise zahlreiche Verfolgungen und Repressionen des 20. Jahrhunderts überlebt hat. Beginnend mit dem Tod ihrer Tante erschafft Maria Stepanova ihre Chronik aus verblichenen Fotografien, alten Postkarten, Briefen, Tagebüchern und Erinnerungsstücken. Im Dialog mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern wie Roland Barthes, W. G. Sebald, Susan Sontag und Osip Mandelstam und im fließenden Wechsel zwischen Essay, Fiktion, Memoiren, Reiseberichten und historischen Dokumenten entsteht ein Panorama an Ideen und Persönlichkeiten: ein Jahrhundert jüdischen Lebens in Russland.

Éric Vuillard, "Der Krieg der Armen", engl. von Mark Polizzotti

Éric Vuillard, 1968 in Lyon geboren, ist Autor und Filmemacher. Er hat neun preisgekrönte Bücher geschrieben, 2017 gewann er den Prix Goncourt, Frankreichs wichtigsten Literaturpreis, für "L'ordre du jour".

Éric Vuillard

Vuillard erzählt in "Der Krieg der Armen" (Originaltitel: "La guerre des pauvres") ein brutales Kapitel der europäischen Geschichte des 16. Jahrhunderts. Während der Reformation fragen sich immer mehr Landwirte und Niedriglöhner, warum sie für ihre harte Arbeit erst im Himmel belohnt werden sollen. Sie beginnen, Gerechtigkeit auf Erden einzufordern. Die Bauernkriege brechen aus. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Thomas Müntzer, Reformator und Befürworter der gewaltsamen Befreiung der Bauern. Anhand seiner komplexen und kontroversen Figur erzählt Vuillard, inspiriert von der Bewegung der gilets jaunes, von einer Zeit, in der Europa an einem Scheideweg stand.

Der International Booker Prize wird jährlich für herausragende literarische Leistungen aus aller Welt im Bereich Fiktion verliehen, die ins Englische übersetzt wurden. Das Gewinnerduo des International Booker Prize, bestehend aus Autorin und Übersetzer, teilt sich das Preisgeld von 50.000 Pfund (rund 54.000 Euro). Die fünfköpfige Jury bestand dieses Jahr aus Aida Edemariam, Olivette Otele, Neel Mukherjee, George Szirtes und Lucy Hughes-Hallett.