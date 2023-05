Infineon drückt in Dresden aufs Tempo

Es ist die bislang größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens, und Dresden lässt mit der neuen Anlage die anderen Infineon-Standorte Kulim in Malaysia und Villach in Österreich weit hinter sich. Im Herbst 2026 sollen die ersten Chips die Anlage verlassen, die direkt angrenzend an die bestehenden Infineon-Produktionsstätten auf einem Felsen im Norden der sächsischen Landeshauptstadt errichtet wird.

Schon vor dem ersten Spatenstich, der am Dienstag mit prominenten Gästen gefeiert wird, rollen die Bagger an und bereiten den Bauplatz vor. Sachsens Staatskanzlei hat die Chipbranche zur Chefsache gemacht, für Großprojekte wird ein eigener Staatsbeauftragter bestellt. Genehmigungsverfahren werden beschleunigt, Erdarbeiten sind so schon vor der Baugenehmigung möglich.

Staatskanzleichef Oliver Schenk spricht von einer Erfolgsgeschichte der Wende, die sich in der Ansiedlung der Chipbranche zeige - inzwischen kommt jeder zweite bis dritte europäische Halbleiter aus Sachsen.

Schon lange in Sachsen angekommen: Unternehmenssitz der Infineon Technologies AG in Dresden

Größere Unabhängigkeit

Mit zahlreichen Forschungseinrichtungen und Zulieferern hat sichein weltweit beachtetes Chip-Ökosystem entwickelt, das auch auf der jahrzehntelangen Erfahrung in Dresden mit der Halbleiter-Produktion gründet. Schon 1961, zu DDR-Zeiten, wurde hier eine erste Halbleiterfabrik errichtet. Heute jedoch sind größere Unternehmen und vor allem deren Hauptquartiere Mangelware. Die Entscheidungen über eine Investition werden in München, Stuttgart oder den USA getroffen - was beim Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, Reint Gropp, zuletzt auf Kritik gestoßen war, der den Subventionswettlauf kritisch beurteilt.

Die Europäische Union (EU) strebt an, die Abhängigkeit Europas von Asien bei Halbleitern zu verringern. Der Chipmangel während der Corona-Pandemie hat der Industrie die Anfälligkeit globaler Lieferketten vor Augen geführt. Die Autoindustrie kämpfte nicht zuletzt wegen fehlender Chips mit massiven Produktionsausfällen, der Pkw-Absatz sank in Europa trotz hoher Nachfrage auf den tiefsten Stand seit knapp 30 Jahren. Mit einem "European Chips Act" im Volumen von insgesamt 45 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen soll der weltweite Produktionsanteil von Halbleitern in Europa binnen zehn Jahren auf 20 Prozent verdoppelt werden.

Staatskanzleichef Schenk wünscht sich sogar noch mehr Unterstützung, um weitere Unternehmen zu einer Ansiedlung zu bewegen. Die Bundesregierung habe zwar Milliarden für Chipprojekte beiseite gelegt., doch "wenn man sich die Investitionen von Wolfsspeed, Intel, Infineon ansieht, dann ist dieses Geld schnell weg", sagte er. Zuletzt hat der US-Hersteller Wolfspeed den Bau einer Fabrik im Saarland angekündigt, Intel baut in Magdeburg ein großes Werk. Bei den Investitionsentscheidungen spielt staatliche Unterstützung eine wichtige Rolle.

Quasi nebenan, genauer im sächsischen Zwickau, wird geforscht, u.a.in Kooperation mit VW und Infineon

Das soll nur der Anfang sein

Weitere Unternehmen sollen kommen, nach dem Willen der Staatskanzlei am besten nach Sachsen. Der Freistaat verfügt über eine Fläche von 170 Hektar bei Dresden, die für Chip-Investoren bereit steht; an einem weiteren Grundstück in der Nähe von Leipzig wird gearbeitet.

Die Branche hat dabei insbesondere TSMC im Blick. TSMC-Chef C.C. Wei sagte bei der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen erneut, sein Unternehmen prüfe den Bau einer Chipfabrik in Europa, die sich auf Kunden in der Autobranche spezialisieren solle. Dresden bringt sich dafür in Stellung - eine Entscheidung steht allerdings noch aus.

Chips für Windräder und Autos

Infineon will in der neuen Anlage sogenannte Analog-Mixed-Signal-Chips fertigen, die unter anderem für Windparks oder Elektroautos benötigt werden - überall dort, wo Strom effizient geleitet und geregelt werden muss. Das Unternehmen begründete die Investition mit den langfristig guten Wachstumsaussichten der Branche.

Economies of scale, also betriebswirtschaftliche Größenvorteile, seien ein wichtiger Punkt bei der Investitionsentscheidung gewesen sei, sagte der Dresdner Infineon-Werksleiter Raik Brettschneider: Um möglichst effizient zu produzieren, müsse der Reinraum so groß wie möglich gebaut werden. Wie groß er sein wird, dazu äußert sich Infineon nicht. Den größten Reinraum in Dresden hat derzeit der US-Hersteller Globalfoundries mit mehr als 50.000 Quadratmetern Fläche.