Ungewöhnlich, schön - und praktisch: Dank einer Kombination aus uralten Techniken und modernem Design ist die Rajkumari-Ratnavati-Schule in der indischen Wüste Thar eine kühle Oase. Die Klassenzimmer sind um einen offenen, elliptischen Hof angeordnet, der an ein römisches Kolosseum erinnert - oder an einen Ufo. Solarzellen auf dem Flachdach versorgen die Schule mit grünem Strom.