Indien: Wie ein Mann die Wasserkrise wegspülen will

Indien leidet unter Hitze und Dürre

Wasserknappheit

Die Regenzeit beginnt auf dem indischen Subkontinent frühestens im Juni. Hunderte Tanklastwagen versuchen derzeit in den Dürreregionen Linderung zu bringen. In diesem Dorf in Gujarat sammeln die Hausfrauen sauberes Wasser in Metallbehältern. Über die Leitung kommt einmal alle zehn Tage frisches Wasser.