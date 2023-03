In Polen lebt ein Putin-Doppelgänger in Angst

Der Pole Slawomir Sobala hat gut verdient. Doch seit dem Angriff auf die Ukraine ist alles anders. Wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Diktator, fühlt er sich nun oft bedroht.

Frankreich: Revolte gegen Macrons Reform

Die Franzosen wollen für ihre Renten nicht länger arbeiten. Ihre Proteste gegen Macrons Reform werden immer radikaler. Vor allem junge Franzosen fühlen sich abgehängt. Sie befürchten, es schlechter zu haben als die Generation ihrer Eltern.

Italien: Die Toten von Crotone

Mehr als 80 Afghanen, Syrer und Iraker ertranken vor Italiens Küste als ihr Boot zerbrach. Retter fragen sich, wie Menschen nach Europa fliehen können, ohne ihren Tod zu riskieren. Sie klagen kriminelle Schlepper an, aber auch die Politik.

Türkische Kinder in Trümmern

Nach dem Erdbeben in der Türkei leben tausende Kinder in Zeltlagern zwischen Schutt und Ruinen. Die Situation wird immer schwieriger. Für den neunjährigen Bünjamin ist sein Goldfisch das einzige, was ihn an sein altes Leben erinnert.

Ukrainer in Österreich: Du hast ein Problem? Frag Tanja!

Eine amerikanische Hausfrau in Wien hilft geflüchteten Ukrainern in Not. Seit dem Einmarsch der Russen sammelt sie Spenden und verteilt Lebensmittelgutscheine für gestrandete Ukrainer in Österreich.

