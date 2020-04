In der Coronakrise regiert die Vielfalt in Europa

SPANIEN: Raus jetzt, Kinder! Aber nur kurz

In dem vom Virus stark getroffenen Land war am Sonntag endlich wieder Kinderlachen auf den Straßen zu hören. Nach sechs Wochen kompletter Ausgehsperre durften Kinder bis 14 Jahre erstmals wieder das Haus verlassen. Es gelten aber strenge Auflagen: Nur ein Elternteil darf maximal drei Kinder begleiten, zudem ist die Zeit der täglichen Ausflüge auf eine Stunde zwischen 9 und 21 Uhr in einem Radius von einem Kilometer begrenzt. Wenn die Zahlen stabil bleiben, können die Spanier voraussichtlich ab dem 2. Mai auch wieder zusammen mit Menschen aus demselben Haushalt spazieren gehen, zudem soll das Joggen erlaubt werden, wie die Regierung ankündigte.

Endlich raus: Nach sechs Wochen Lockdown dürfen Kinder (hier eine Aufnahme aus Barcelona) endlich ins Freie .

ITALIEN: Der Etappenplan des Guiseppe Conte

Italien hebt ab dem 4. Mai eine Reihe von Beschränkungen für die 60 Millionen Bürger auf und erlaubt etwa wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Ministerpräsident Giuseppe Conte stellte am Sonntagabend eine Art Etappenplan vor. Die Wirtschaft soll in mehreren Stufen wieder anlaufen. Weitere "Etappen" sind dann der 18. Mai und der 1. Juni. Italiens Schulen bleiben aber bis zu den Sommerferien geschlossen, sie öffnen erst im September wieder. Die Gastronomie protestierte gegen den Beschluss, dass Bars und Restaurants erst ab Anfang Juni wieder für Gäste öffnen dürfen. "Das Maß ist voll", erklärte der Verband Fipe, der über 300 000 Betriebe vertritt. Die katholische Kirche Italiens bemängelte, dass die Regierung weiter keine Gottesdienste mit Gläubigen erlaube.

PORTUGAL: Regierung verspricht mehr Masken

Die portugiesische Regierung hatte seine Coronavirus-Beschränkungen bereits Mitte April bis zum 2. Mai verlängert. Die Regierung versprach, für eine bessere Ausstattung mit Schutzausrüstung zu sorgen. Die Betriebe sollen schrittweise wieder geöffnet werden, wenn sich die Ausbreitung der Krankheit weiter verlangsamt.

FRANKREICH: Warten auf den Dienstag

Die Regierung in Paris will dem Parlament am Dienstag einen Plan für die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen vorlegen. Premierminister Édouard Philippe kündigte auf Twitter an, der Plan, den er vorlegen werde, beinhalte sechs Punkte: "Gesundheit (Masken, Tests, Isolation ...), Schule, Arbeit, Geschäfte, Transport und Versammlungen". Die Abgeordneten des Parlaments sollen anschließend beraten und abstimmen.

:

Präsident Emmanuel Macron hatte bereits angekündigt, dass die seit dem 17. März geltenden Beschränkungen vom 11. Mai an gelockert werden sollen. Bisher ist bekannt, dass Schulen und Kitas etappenweise öffnen, Restaurants bis Ende Mai geschlossen und größere Versammlungen mindestens bis Mitte Juli verboten bleiben sollen.