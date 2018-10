Implantierter Lebensretter: Der Herzschrittmacher wird 60

Das Leben des erst 43 Jahre alten Schweden Arne Larsson schien im Spätsommer 1958 zu Ende zu gehen. Nach einer Virusinfektion litt er unter schweren Herzrhythmusstörungen. Sein Herz schlug nur etwa 28 Mal pro Minute – bei gesunden Menschen ist eine Herzschlagrate von 70 Mal pro Minute normal. Immer wieder wurde Larsson ohnmächtig. Ärzte mussten ihn im Laufe eines Tages 20 bis 30 Mal wiederbeleben.

Die Mediziner hatten wenig Hoffnung für ihren Patienten, aber seine Frau Else-Marie wollte den Kampf um das Leben ihres Mannes nicht aufgeben.

Herzschrittmacher in den Kinderschuhen

Sie hatte von Ake Senning gelesen – dem damaligen Oberarzt und Leiter der Experimentalchirurgie am Karolinska-Universitätskrankenhaus in Stockholm. Der forschte gerade mit dem Ingenieur Rune Elmquist vom Medizingerätehersteller Siemens-Elema am ersten implantierbaren Herzschrittmacher. Siemens erinnert auf der Seite zur Firmengeschichte an die frühen Jahre der Herzschrittmacher-Entwicklung.

Erste externe, tragbare Herzschrittmacher gab es damals schon, entwickelt von dem US-Elektrotechniker Earl Bakken mit seinem Unternehmen Medtronic ein Jahr zuvor. Aber auch diese steckten 1958 noch in den Kinderschuhen – marktreif waren die Herzschrittmacher damals noch nicht.

Mehr zum Herzen: Frauenherzen schlagen anders - Deutscher Herzbericht 2016

Arzt Ake Senning, Ingenieur Rune Enquist und Patient Arne Larsson feiern 1978 in Zürich den 20. Jahrestag der Operation

Erstes Modell aus Kunstharz

Else-Marie Larsson war überzeugt, dass der Herzschrittmacher, den Senning und Elmquist bis dahin nur an Tieren getestet hatten, ihrem Mann das Leben retten würde. Sie drängte den Arzt zu der gewagten Operation.

Es gab aber noch kein Herzschrittmacher-Modell, das für Menschen passte. Also stellte der Ingenieur Elmquist selbst eins her: Die elektrischen Komponenten goss er in Epoxid-Kunstharz ein. Von dort führten zwei Elektroden zum Herzmuskel des Patienten.

Über Kinderkardiologie: "Es klingt kompliziert - und das ist es auch"

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Wunderwerk der Natur Das Herz ist ein Wunderwerk der Natur: Der faustförmige Hohlmuskel zieht sich etwa siebzigmal in der Minute zusammen und pumpt so am Tag bis zu 10.000 Liter durch den Körper. Und das ein Leben lang. Wenn nötig - beim Joggen etwa - transportiert das Herz sogar fünfmal so viel Blut durch den Körper.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Doppelte Arbeit Eigentlich besteht unser Herz aus zwei Pumpen. Denn es gibt nicht nur einen Blutkreislauf, sondern gleich zwei. Die rechte Herzkammer pumpt Blut in die Lunge, wo es sich mit Sauerstoff auftankt. Gleichzeitig befördert die linke Herzkammer die gleiche Menge Blut in den Körperkreislauf. Gar nicht so einfach. Denn im Körperkreislauf herrscht viel höherer Druck als im Lungenkreislauf.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Bumm, Bumm Jede Herzhälfte besteht aus einem Vorhof und einer Herzkammer. Das Blut kann nur in eine Richtung fließen, da sich zwischen den Vorhöfen und den Kammern sowie zwischen den Kammern und den sich anschließenden Gefäßen Herzklappen (grün) befinden, die wie Rückschlagventile arbeiten.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Echte Muskelarbeit Das Herz ist nur ein Muskel - aber ein ganz besonderer. Er ähnelt denen an Arm und Bein, denn er kann sich genauso schnell und kraftvoll zusammenziehen. Aber er ist besonders ausdauernd und ermüdet nicht. Außerdem sind alle Herzmuskelzellen miteinander gekoppelt, damit immer der gesamte Herzmuskel gleichzeitig kontrahiert.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Natürlicher Schrittmacher Versuchen Sie mal, Ihr Herz durch Willenskraft am Schlagen zu hindern! Das klappt nicht, da das Herz nicht von Nerven gesteuert wird, sondern seinen eigenen Taktgeber hat: Spezielle Muskelzellen im Sinusknoten erzeugen regelmäßig einen kleinen Stromstroß, der sich blitzschnell über das ganze Herz ausbreitet und es kontrahieren lässt. Ist der Sinusknoten defekt, übernimmt der AV-Knoten.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Aus dem Takt Kommt das Herz aus dem Rhythmus, beispielsweise beim Kammerflimmern, entspannt es nicht mehr, sondern bleibt ständig verkrampft. Dann kann das Organ kein Blut mehr pumpen. Ein Schockgeber, der Defibrillator, unterbricht die lebensbedrohliche ständige Erregung im Herzen, damit der natürliche Taktgeber wieder übernehmen kann. Auch ein Laie kann das Gerät bedienen.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Lebensretter Schlägt das Herz eines Patienten zu langsam, hilft ein künstlicher Herzschrittmacher nach. Das Gerät erzeugt elektrische Impulse und leitet sie an den Herzmuskel weiter. Erstmals implantierten Ärzte einen Schrittmacher im Jahr 1958. Ein moderner Herzschrittmacher hat eine Funktionsdauer zwischen fünf und zwölf Jahren, durchschnittlich sind es acht Jahre.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Am offenen Herzen Um am Herzen operieren zu können, müssen die Ärzte es kurzzeitig stoppen und den Kreislauf stilllegen - eigentlich ein Todesurteil. Aber in den 50er Jahren lösten Wissenschaftler das Dilemma: Sie entwickelten die Herz-Lungen-Maschine. Das Gerät übernimmt für kurze Zeit die Funktion von Herz und Lunge, reichert das Blut mit Sauerstoff an und pumpt es durch den Körper.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Durch die Leiste ins Herz Die moderne Medizin ermöglicht es, das Herz zu untersuchen oder es zu operieren, ohne den Brustkorb des Patienten aufzuschneiden. Dazu führt der Arzt einen Herzkatheter - quasi einen dünnen Kunststoffschlauch - durch Leiste, Ellenbeuge oder Handgelenk ein und schiebt den Schlauch über Venen oder Arterien bis zum Herzen. Der Patient wird vorher nur örtlich betäubt.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Faltbare Herzklappe Ist eine der Herzklappen kaputt oder ausgeleiert, muss eine neue her. Ärzte greifen entweder zu biologischem Ersatz vom Schwein oder zu mechanischen Herzklappen aus Metall. Inzwischen gibt es auch künstliche Herzklappen, die zusammenfaltbar sind (siehe Foto) und sich daher minimal-invasiv über einen Katheter einsetzen lassen. Eine Operation am offenen Herzen ist dann nicht mehr nötig.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Verstopfte Gefäße Die Herzkranzgefäße versorgen den Herzmuskel mit Blut, sprich Nährstoffen und Sauerstoff. Verstopft eines dieser Gefäße, stirbt das nicht mehr durchblutete Gewebe ab - Herzinfarkt! Mit einem Bypass überbrückt der Herzchirurg die verengte Stelle (im Bild grün). Dafür nimmt er eine Vene des Patienten, die nicht mehr gebraucht wird, oder eine Gefäßprothese aus Kunststoff.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Lebensretter aus Metall Ist ein Herzkranzgefäß verengt, kann der Arzt einen Katheter in das Blutgefäß einführen und die Engstelle mit einem Ballon aufdehnen. Damit sich das Gefäß hinterher nicht wieder zusammenzieht, hält man es mit einem Stent offen: Das sind feine Hülsen aus Metall, welche die Blutgefäßwand von innen stützen. Die Röhrchen können zusätzlich auch mit Medikamenten beschichtet sein.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Wenn das eigene Herz nicht mehr will Die erste Herztransplantation führten Herzchirurgen im Jahr 1967 durch. Damals eine Sensation. Inzwischen ist die OP keine Seltenheit mehr: Pro Jahr transplantieren Ärzte weltweit einige Tausend Spenderherzen von verstorbenen Menschen. Die Empfänger müssen allerdings ein Leben lang Medikamente nehmen, die verhindern, dass der eigene Körper das fremde Organ abstößt.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Leben auf Pump Spenderherzen sind rar. Wenn das eigene Herz nicht mehr richtig funktioniert, etwa bei einer Insuffizienz, lässt es sich mit einem Kunstherz unterstützen. Das eigene, kranke Herz bleibt im Körper, unterstützt wird es von einer implantierten Pumpe. Antrieb und Energieversorgung der Pumpe liegen außerhalb des Körpers.

Das Herz - ein schlagendes Wunderwerk Ein künstliches Herz Traum der Forscher ist ein Kunstherz, welches das kranke Herz des Patienten vollständig ersetzt. Es soll ohne Verbindungsschläuche zur Außenwelt in den Körper eingesetzt werden können und wartungsfrei viele Jahre schlagen. Prototypen gibt es bereits. Autorin/Autor: Brigitte Osterath



Larsson lebte noch weitere 43 Jahre

Dieses erste Herzschrittmacher-Modell musste schon nach wenigen Stunden gegen ein neues ausgetauscht werden. Aber das Experiment glückte: Insgesamt mussten Larssons Herzschrittmacher 26 mal ausgewechselt werden. Aber er konnte schon bald wieder ein normales Leben führen und sogar Sport treiben. Er erreichte ein Alter von 86 Jahren und überlebte sogar den Arzt, der sein Leben gerettet hatte.

Die Geräte wurden immer besser und die Batterien immer leistungsfähiger. Heutzutage erhalten etwa 750.000 Menschen weltweit jedes Jahr einen Herzschrittmacher. "Ich dachte anfangs, der Herzschrittmacher sei eine technische Kuriosität", sagte der Erfinder Rune Elmquist 1983 im Rückblick. "Es ist fantastisch zu sehen, wie schnell er sich weiterentwickelt hat."