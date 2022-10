Im Sudan liegen die Hoffnungen auf der Straße

Die Straßen Khartums waren brechend voll an diesem denkwürdigen 25. Oktober 2021. Tausende waren gekommen, sie demonstrierten, sie riefen: "Keine Machtteilung mit dem Militär" oder "Zurück in die Kasernen". Kurz zuvor waren der zivile Premierminister Abdalla Hamdok und seine demokratische Übergangsregierung von General Abdel-Fattah al-Burhan aus dem Amt gedrängt worden.

Ein Jahr ist das nun her und der Sudan kommt nicht zur Ruhe. Proteste wie der damalige sind inzwischen Alltag geworden. Zivilisten demonstrieren immer wieder gegen die Militärregierung. "Hier in Khartum werden sogar Pläne herumgereicht, wann diesen Monat wo welcher Protest stattfindet", berichtet Christine Röhrs, Repräsentantin der deutschen SPD-nahen Friedrich-Ebert Stiftung (FES) im Sudan. Gerade letzten Donnerstag war es wieder soweit. "Morgens waren alle hektisch damit beschäftigt, zur Arbeit zu kommen, bevor Straßen wieder lahmgelegt werden oder man nicht mehr durchkommt", so Röhrs.

Doch die Machthaber vom Militär reagieren immer wieder brutal auf aufkeimende Proteste. Zahlen des Zentralen Komitees der sudanesischen Ärzte legen nahe, dass bereits 120 Personen getötet wurden, 7000 sind im Laufe der letzten zwölf Monate verletzt worden. "Das sind fortgesetzte Proteste der Zivilgesellschaft, getragen vor allem von der Jugend", so Röhrs.

Abdel-Fattah al-Burhan kam vor exakt einem Jahr an die Macht - zur Ruhe brachte er den Sudan nicht

Eine von ihnen ist die 37-jährige Rania Abdelaziz. "Ich bin beeindruckt davon, wie wir als Nation gewachsen sind und wie stark unsere Widerstandsfähigkeit ist", sagt die Aktivistin im Gespräch mit der DW. "Wie oft war ich schon müde, erschöpft, und dachte mir, ich sei kurz vorm Aufgeben. Dann aber habe ich wieder gesehen, dass ich nicht alleine bin. Und zusammen kämpfen wir weiter."

Begrenzte militärische Kraft

Ein funktionierendes politisches System ist in dem einen Jahr nicht entstanden. Die Protestbewegung und die Militärregierung befinden sich in einem Patt, der jeden politischen Prozess lahmlegt. Nach Burhans Machtergreifung wurde Hamdok erst verhaftet und dann zwar wieder eingesetzt, kurz danach stellte er das Amt aber wieder zur Verfügung. Neun Monate nach Beginn der Proteste sagte Burhan zu, dass es Wahlen geben solle und er danach zurücktreten werde. Dabei bestand er allerdings auf einer zivilgeführten Regierung, die eng mit einem militärgeführten Obersten Rat zusammenarbeitet.

Chef dieses Rats sollte sein Stellvertreter Mohamed Hamdan Dagalo werden, der für die brutale Niederschlagung von Demonstrationen verantwortlich gemacht wird. Aufgrund neuer Proteste musste er von dem Plan absehen.

Gespaltene Protestbewegung

Inzwischen spricht die Opposition auf der Straße auch nicht mehr mit einer Stimme: Sie hat sich aufgespalten in einen Teil, der das Militär komplett ablehnt und einen anderen, der es unterstützt. Keine der Fraktionen hat einen eigenen Kandidaten für den Posten des Premierministers aufgestellt. Kurz vor dem Jahrestag berichten diverse Medien, dass bei Gesprächen ein Kompromiss zur Einsetzung eines neuen zivilen Premierministers erreicht worden wäre. Auch die Macht des Militärs soll bei dieser Kompromisslösung eingeschränkt werden.

Sie sind viele, sie sind laut - homogen ist die Protestbewegung im Sudan aber nicht

Doch das Modell wirkt nicht auf alle überzeugend. "Die sudanesischen Offiziellen sind von einem demokratischen Prozess so weit entfernt wie noch nie", sagt Sami Hamdi von der Organisation "International Interest" der DW. "Die Diskussion dreht sich im Moment eher darum, wie man die Übergangsperiode verlängern kann. Und wie man eine Übereinkunft zwischen militärischen und zivilen Parteien ermöglichen kann. Um Wahlen geht es dabei gar nicht unbedingt", so Hamdi. Manche Beobachter sind ohnehin der Meinung, dass die Opposition dem Land einen größeren Gefallen täte, wenn sie sich aus der Regierung raushielte. "Widerstandsgruppen sollten bleiben, was sie sind - aufmerksame Aufpasser, statt Teil der Regierungsgewalt zu werden", sagt Hamid Khalafallah, politischer Analyst vom Think Tank "Tahir Institut für Nahost-Politik", der DW.

Putsch und Widerstand im Sudan Die Bevölkerung geht auf die Straße Tausende pro-demokratische Sudanesinnen und Sudanesen protestieren am Tag des Putsches, dem 25. Oktober 2021, in der Hauptstadt Khartum gegen das Vorgehen des Militärs. Bereits im September hatte es im Sudan einen Putschversuch gegeben. Seitdem waren die politischen Spannungen im Land enorm gestiegen.

Putsch und Widerstand im Sudan Tote und Verwundete Bei den Protesten kam es auch zu Ausschreitungen: In Khartum brannten am Montag Autoreifen, Straßen wurden blockiert. Sieben Menschen sollen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften getötet worden sein. Am Dienstag setzten sich die Proteste fort, Panzer blockierten Brücken und Hauptverkehrsstraßen in der Hauptstadt.

Putsch und Widerstand im Sudan Das Militär beschwichtigt Frieden und Sicherheit im Sudan seien bedroht gewesen, begründete der Generalkommandant der sudanesischen Streitkräfte den Putsch. Man werde den demokratischen Kurs fortsetzen, bis die Macht an eine gewählte, zivile Regierung übergehe. Wahlen sollten wie geplant im Juli 2023 stattfinden. Internationale Beobachter befürchten jedoch, dass es sich bei der Erklärung um ein Lippenbekenntnis handelt.

Putsch und Widerstand im Sudan Premierminister festgesetzt Die Putschisten nahmen am Montag den amtierenden Premier Abdullah Hamduk sowie mehrere Kabinettsmitglieder fest. Sudans oberster General Abdel Fattah al-Burhan erklärte am Dienstag, Hamduk werde in seinem eigenen Haus festgehalten, er sei unverletzt. Auch mehrere zivile politische Führungspersonen wurden inhaftiert. Internet, Mobilfunk- und Festnetz blieben am Dienstag weitestgehend abgeschaltet.

Putsch und Widerstand im Sudan Streiks und Widerstand im ganzen Land Überall im Sudan gehen die Menschen auf die Straße, so wie hier in Omdurman. Auch sonst regt sich Widerstand gegen das Militär: Medienberichten zufolge sollen Mitarbeitende der Zentralbank in den Streik getreten sein. Sudans Ärztegewerkschaft forderte auf Facebook Ärztinnen und Ärzte in Militärkrankenhäusern dazu auf, nicht mehr arbeiten zu gehen, wenn es sich nicht um dringende Notfälle handele.

Putsch und Widerstand im Sudan Gespaltene Bevölkerung Nicht alle Sudanesen stehen hinter dem demokratischen Übergangsprozess. Teile der bewaffneten Rebellengruppen sähen lieber eine Militär- als eine Zivilregierung an der Macht, sagt Theodore Murphy, Direktor der Afrika-Programme des European Council on Foreign Relations, der DW. "Sie sehen, dass eine demokratische Zukunft nicht zu ihren Gunsten ausfallen dürfte."

Putsch und Widerstand im Sudan Vergebliche Hoffnung auf Demokratie? Im Mai erhielt der Sudan einen milliardenschweren Schuldenerlass, der den Übergang zur Demokratie erleichtern sollte. Nach dem Putsch ist das Land davon weiter entfernt denn je. Westliche Länder drohten bereits, die Zahlung von Hilfsgeldern einzustellen, sollten die inhaftierten Regierungsmitglieder nicht freigelassen und zivile Kräfte an der Regierung beteiligt werden. Autorin/Autor: Nele Jensch



Menschenrechtsorganisationen warnen, dass eine weitere Verschleppung einer Übereinkunft die Situation im Land verschlimmern könnte. Denn als Konsequenz des Staatstreichs waren ökonomische Reformen gestoppt und internationale Finanzhilfen eingefroren worden. Die Volkswirtschaft des Sudans befindet sich seit einem Jahr im freien Fall, zusätzlich angefacht durch Preissteigerungen infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. "Von Lebensqualität kann man in einem der ärmsten Länder der Welt ohnehin nicht sprechen. Das ist eher eine Überlebensqualität, um die es hier geht", so Christine Röhrs von der FES. "Die Preise von Strom und Diesel beispielsweise haben sich verdrei- bis vervierfacht seit dem Putsch, Wasser ist viermal teurer." Auch Aktivistin Abdelaziz macht sich Sorgen: "Die Leute fangen schon an zu klauen."

Dramatische Versorgungslage

Ein Bericht vom März dieses Jahres, den die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen gemeinsam mit dem Welternährungsprogramm herausgegeben hat, zeichnet ein erschreckendes Bild. Die UN schätzten vor sieben Monaten, dass zum Zeitpunkt des Jahrestags des Staatsstreichs zweimal so viele Sudanesen Hunger leiden würden. Das bedeutet 18 Millionen Menschen, die derzeit nicht genug Nahrung haben und deren Leben akut in Gefahr ist, so die UN.

Und leider, davon geht Experte Hamdi aus, wird diese Versorgungskrise den politischen Versöhnungsprozess auch nicht gerade beschleunigen - der ja die Freigabe internationaler Hilfsgelder bedeuten könnte. Im Gegenteil: "Eher hat die Versorgungskrise das Potential, einen neuen Bürgerkrieg zu verursachen", so der Analyst.

Feldarbeit nahe der Hauptstadt Khartum: Der Sudan steht vor einer Hungerkatastrophe

Was passiert am Jahrestag?

Gespannt warten jetzt alle politischen Player im Land auf den Jahrestag. Wie viele Demonstranten werden auf die Straßen gehen? Zivile Gruppen glauben, an der Zahl der Protestierenden ablesen zu können, wie viele Menschen überhaupt noch an einen Wandel glauben. Und das Militär verspricht sich davon, besser einschätzen zu können, wie stark die Opposition derzeit tatsächlich noch ist. "Daran können sie ablesen, wie die Unterstützung ist und ob es sich lohnt, den jüngsten Kompromissvorschlägen zuzustimmen - oder ob Spielraum für Neuverhandlungen da ist", so Hamdi.

Christine Röhrs sieht Anzeichen für eine rege Beteiligung an Protesten zum Jahrestag: "Das wird richtig groß. Fast alle sudanesischen und internationalen Organisationen vor Ort haben am 25. Oktober geschlossen".

Auch Rania Abdelaziz wird dann wieder dabei sein. "Der Kampf ist groß - aber ich bin voller Hoffnung. Die Forderungen der Straße, sie bleiben stark".

Adaption aus dem Englischen von Friedel Taube.