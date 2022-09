Eine galaktische Kollision

Die Cartwheel-Galaxie, die etwa 500 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, verdankt ihre Erscheinung einer Kollision zwischen einer großen Spiralgalaxie mit einer kleineren Galaxie, die in diesem Bild nicht sichtbar ist. Die Momentaufnahme von Cartwheel gibt Aufschluss darüber, was in der Vergangenheit mit dieser Galaxie passierte und auch darüber, wie sie sich in Zukunft entwickeln wird.