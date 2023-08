Ein Mann trägt eine Frau durch die kniehohen Fluten in Batabano in der Provinz Mayabeque. Auch weitere Provinzen wie Pinar del Río oder die Isla de la Juventud sind von Überschwemmungen betroffen. Zehntausende Menschen wurden in Kuba in Sicherheit gebracht. Sie kehren nur langsam in ihre Häuser zurück. Auf Kuba waren durch Idalia zwei Menschen in eingestürzten Häusern ums Leben gekommen.